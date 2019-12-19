Путин попросил не устраивать "восточный базар" на пресс-конференции

Во время пресс-конференции один из журналистов начал выкрикивать свой вопрос без микрофона и приглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов к порядку и попросил проявлять уважение к окружающим.

"Давайте мы так сделаем. Сделаем как исключение ваш вопрос, ладно? Но, пожалуйста, больше так не делайте, иначе у нас начнется такой восточный базар и никакого диалога не выйдет", - сказал Путин, обращаясь к журналисту.