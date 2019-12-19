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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T12:36+0300
https://ria.ru/20191219/1562576965.html
Путин попросил не устраивать "восточный базар" на пресс-конференции
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/68/1562576811_0:57:3084:1792_1036x0_80_0_0_cdaee20da3b639210f712b2bd257f4fd.jpg
РИА Новости

Путин попросил не устраивать "восточный базар" на пресс-конференции

12:27 19.12.2019 (обновлено: 12:36 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции попросил журналистов не выкрикивать вопросы из зала и не устраивать "восточный базар", в противном случае нормального диалога не выйдет.
Во время пресс-конференции один из журналистов начал выкрикивать свой вопрос без микрофона и приглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов к порядку и попросил проявлять уважение к окружающим.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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"Давайте мы так сделаем. Сделаем как исключение ваш вопрос, ладно? Но, пожалуйста, больше так не делайте, иначе у нас начнется такой восточный базар и никакого диалога не выйдет", - сказал Путин, обращаясь к журналисту.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
1400016
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