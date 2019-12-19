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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T12:47+0300
https://ria.ru/20191219/1562576786.html
Путин призвал к общественному контролю в сфере переработки мусора
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/67/1562576713_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_5fb244f8e24369ec16a47a3b24a06a79.jpg
РИА Новости

Путин призвал к общественному контролю в сфере переработки мусора

12:26 19.12.2019 (обновлено: 12:47 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что основные решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты, теперь надо вести диалог с гражданами.
"Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.
Президент отметил, что Россия генерирует в год 70 миллионов тонн бытовых отходов, при этом отрасли переработки мусора в Советском Союзе и РФ никогда не было.
"Основные решения, в целом, приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса, но чего, мне кажется, не хватает. Точно, мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы", - добавил он.
Путин подчеркнул, что точно нужно избавиться от серых схем и криминала.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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