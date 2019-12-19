Путин призвал к общественному контролю в сфере переработки мусора

"Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.

Президент отметил, что Россия генерирует в год 70 миллионов тонн бытовых отходов, при этом отрасли переработки мусора в Советском Союзе и РФ никогда не было.

"Основные решения, в целом, приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса, но чего, мне кажется, не хватает. Точно, мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы", - добавил он.