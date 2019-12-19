Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин считает необходимым добиться прозрачности в сфере переработки мусора.

Об этом он говорил на ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.

"Мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будут перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы", — сказал президент.

Но точно нужно избавиться от серых схем и криминала, заявил он.

Путин также напомнил, что Россия генерирует 70 миллионов тонн бытовых отходов в год, при этом отрасли переработки мусора и в Советском Союзе, и в России никогда не было.

Как отметил глава государства, основные решения по созданию системы переработки мусора уже приняты: создан федеральный оператор и 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса, уже строятся предприятия по переработке отходов.

"И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями ", — добавил Путин.

Кроме того, планируется применять новейшие технологии в сфере переработки мусора.