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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:18+0300
https://ria.ru/20191219/1562576520.html
Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/55/1562575599_0:4:3018:1702_1036x0_80_0_0_8295a7992212b2507c5275b159feae93.jpg
РИА Новости

Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

12:23 19.12.2019 (обновлено: 14:18 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ВильфПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает необходимым добиться прозрачности в сфере переработки мусора.
Об этом он говорил на ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.
"Мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будут перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы", — сказал президент.
Но точно нужно избавиться от серых схем и криминала, заявил он.
Путин также напомнил, что Россия генерирует 70 миллионов тонн бытовых отходов в год, при этом отрасли переработки мусора и в Советском Союзе, и в России никогда не было.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 12:26Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин призвал к общественному контролю в сфере переработки мусора
Как отметил глава государства, основные решения по созданию системы переработки мусора уже приняты: создан федеральный оператор и 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса, уже строятся предприятия по переработке отходов.
"И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями ", — добавил Путин.
Кроме того, планируется применять новейшие технологии в сфере переработки мусора.
"Тогда никаких проблем не будет, только надо делать все, как договорились. Для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации", — заключил президент.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинЭкономика
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