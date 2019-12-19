Путин: у "Аэрофлота" есть резервы для субсидирования льготных тарифов

"Что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию эти полетов. Мы их будем делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать", - сказал Путин.