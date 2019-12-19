МККК готов содействовать освобождению пленных в Донбассе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать освобождению и репатриации военнопленных, находящихся на востоке Украины, заявил РИА Новости директор управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.
"Мы вполне готовы к выполнению роли посредника в освобождении и передачи заключенных в соответствии с решением нормандского квартета. Мы уже на регулярной основе посещаем заключенных с разрешения властей Украины", - сказал он.
По его словам, удерживаемых в Донбассе лиц представители МККК пока не посещали. "У нас есть сотрудники на местах на Украине, а также в Луганске и Донецке. И мы очень ждем, когда власти предоставят нам необходимые гарантии, чтобы мы могли начать работать. Действительно, стороны должны решить, когда они хотят выполнить эту операцию", - добавил он.
Штилхарт подчеркнул, что МККК готов начать операцию "в любое время".
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря. Стороны согласовали в итоговом коммюнике, что МККК и другим международным организациям будет предоставлен полный доступ к удерживаемым в связи с конфликтом в Донбассе. Ранее специалист по связям с медиа МККК Александр Власенко заявил РИА Новости, что организация не может назвать дату визита к удерживаемым на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, это зависит от предоставления ему доступа.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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