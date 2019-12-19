МККК готов содействовать освобождению пленных в Донбассе

"Мы вполне готовы к выполнению роли посредника в освобождении и передачи заключенных в соответствии с решением нормандского квартета. Мы уже на регулярной основе посещаем заключенных с разрешения властей Украины", - сказал он.

По его словам, удерживаемых в Донбассе лиц представители МККК пока не посещали. "У нас есть сотрудники на местах на Украине, а также в Луганске и Донецке. И мы очень ждем, когда власти предоставят нам необходимые гарантии, чтобы мы могли начать работать. Действительно, стороны должны решить, когда они хотят выполнить эту операцию", - добавил он.

Штилхарт подчеркнул, что МККК готов начать операцию "в любое время".

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря. Стороны согласовали в итоговом коммюнике, что МККК и другим международным организациям будет предоставлен полный доступ к удерживаемым в связи с конфликтом в Донбассе. Ранее специалист по связям с медиа МККК Александр Власенко заявил РИА Новости, что организация не может назвать дату визита к удерживаемым на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, это зависит от предоставления ему доступа.