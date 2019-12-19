В Барселоне около 20 человек пострадали при крупном пожаре

МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в результате крупного пожара, вспыхнувшего недалеко от собора Святого Семейства в Барселоне, сообщила служба скорой помощи.
Девять человек получили легкие травмы, четыре средней степени тяжести, один тяжелые, остальные были выписаны на месте, говорится в сообщении службы в Twitter.
На месте работают двенадцать пожарных расчетов. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов, дым распространился на соседние улицы, многие улицы в районе инцидента перекрыты.
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