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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:17+0300
https://ria.ru/20191219/1562575857.html
Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/55/1562575599_0:4:3018:1702_1036x0_80_0_0_8295a7992212b2507c5275b159feae93.jpg
РИА Новости

Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток

12:17 19.12.2019 (обновлено: 17:17 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ВильфПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Аэрофлот", помимо госпрограммы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.
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"Что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию эти полетов. Мы их будем делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать", - сказал Путин.
Он продолжил, что в целом нужно добиваться роста дохода граждан, снижения издержек при перевозках, и, таким образом, снижать стоимость билетов.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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