Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток

"Аэрофлот", помимо госпрограммы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию эти полетов. Мы их будем делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать", - сказал Путин.