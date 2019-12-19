Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальное потепление напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, Россия постарается минимизировать последствия.

Первый вопрос, заданный президенту на ежегодной пресс-конференции, касался Парижского соглашения по климату и последствий климатических изменений для России.

"Темпы роста температуры у нас выше, чем в среднем на планете в 2,5 раза. У нас, как вы знаете, страна северная, 70% нашей территории находится в северных широтах. У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть? Очень серьезные", - заявил Путин.

Он отметил, что потепление может привести к опустыниванию некоторых территорий, и это напрямую касается России. Изменения климата также проявляются в росте числа природных катаклизмов.

"Это тоже все нас касается напрямую. Поэтому мы делали это, будем делать, будем предпринимать усилия, имею в виду, по тому, чтобы минимизировать последствия от этих изменений", - подчеркнул президент.

Он также заметил, что никто на самом деле не знает причин глобального изменения климата. В истории Земли были периоды потепления и похолодания, это может зависеть от глобальных процессов во вселенной, добавил российский президент.

Посчитать, как современное человечество влияет на изменение глобального климата очень сложно, если вообще возможно, отметил Путин, подчеркнув, что ничего не делать тоже нельзя. Нужно предпринимать максимальные усилия для того, чтобы климат не менялся драматически.

"Поймал. Уел", - отреагировал президент на вопрос журналиста о словах президента о сокращении вредных выбросов в атмосферу до 60%, хотя Парижским соглашением в области сохранения климата предусмотрено сокращение таких выбросов 25-30% до 2030 года.

Он пояснил, что, согласно Парижскому соглашению, к которому присоединилась Россия, сокращение вредных выбросов и правда должно составить 25-30% от базового периода, за который принят 1990 год.

"Если за 100% взять, минус 30% это как раз останется всего 70%, а если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, то можно будет делать и 60%. Это то, что останется. Будем считать, что я это имел в виду", - пояснил президент.

Он также добавил, что Россия не относится к числу главных эмитентов выбросов в атмосферу. На первом месте, по данным ООН, находятся США и Китай, на втором - ЕС, на третьем - Россия, а на четвертом - Индия.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата под эгидой ООН в Париже. Документ, который впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений, подписали 175 стран, в том числе Россия.