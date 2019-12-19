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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T12:27+0300
https://ria.ru/20191219/1562575660.html
Путин начал пресс-конференцию с приветствия журналистов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/67/1562576731_0:239:3216:2048_1036x0_80_0_0_adfeae96d3d8b7788da725947d6e2f2a.jpg
РИА Новости

Путин начал пресс-конференцию с приветствия журналистов

12:15 19.12.2019 (обновлено: 12:27 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал свою традиционную большую пресс-конференцию с приветствия журналистов и предложил сразу перейти к вопросам.
Пресс-конференция началась с небольшой задержкой: начало было запланировано на 12.00, но глава государства пришел в 12.07. Путин поприветствовал журналистов, отметив, что "не будет выступать с длинными речами".
Президент предложил сразу перейти к вопросам. Первый касался темы глобального потепления.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В этом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 человек – рекордное число журналистов.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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