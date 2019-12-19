Путин начал пресс-конференцию с приветствия журналистов

Пресс-конференция началась с небольшой задержкой: начало было запланировано на 12.00, но глава государства пришел в 12.07. Путин поприветствовал журналистов, отметив, что "не будет выступать с длинными речами".

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В этом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 человек – рекордное число журналистов.