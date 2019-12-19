Островский: Смоленщина успешно завершает 2019 год

В этом году на Смоленщине в рамках девяти национальных проектов и одной национальной программы реализуются 47 региональных проектов. О первых итогах, важных начинаниях, а также планах на следующий год в интервью РИА Новости рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский

- Алексей Владимирович, расскажите, как обстоит дело с реализацией в области национального проекта "Здравоохранение"?

- Что касается нацпроекта "Здравоохранение", то большая часть запланированных на этот год мероприятий уже успешно завершена, все выполняется в соответствии с паспортами региональных проектов. Было проведено масштабное оснащение областных медучреждений современным медицинским оборудованием почти на 350 миллионов рублей, в частности, оборудование поступило в областной онкологический клинический диспансер, клиническую больницу скорой медицинской помощи, областную клиническую больницу и в семь детских поликлиник. Также в 15 медучреждениях была модернизирована сетевая инфраструктура и закуплена компьютерная техника на сумму около 70 миллионов рублей. За счет экономии, полученной при проведении конкурсных процедур, уже в этом году стало возможным запланированное на 2020 год оснащение 97 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) компьютерами и оргтехникой.

Хотелось бы остановиться на обеспечении медуслугами жителей удаленных и малонаселенных пунктов. В этих целях в деревнях были открыты 4 новых стационарных ФАПа, а в областные медучреждения поставлены 17 передвижных ФАПов. Помимо этого, в областные медучреждения были приобретены десять мобильных комплексов - шесть передвижных флюорографов и четыре маммографа. Для оказания соцподдержки отдельным категориям медработников были выплачены около 50 миллионов рублей.

Чтобы не повторяться в дальнейшем, отмечу, что по региональным проектам из состава нацпроекта "Здравоохранение" и по другим региональным проектам делается и уже сделано гораздо больше, чем может быть озвучено в ходе сегодняшнего интервью.

- А какие успехи достигнуты в реализации национального проекта "Демография"?

- Не секрет, что на сегодняшний день в Смоленской области, как и в большинстве регионов страны, сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Для стимулирования роста рождаемости в рамках нацпроекта "Демография", инициированного во исполнение указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в этом году примерно трем тысячам смоленских семей были выплачены в общей сложности более 800 миллионов рублей в качестве поддержки при рождении первого, третьего и последующих детей. Также в этом году для сокращения существующих очередей были созданы 300 новых мест для детей от 1,5 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях. Это стало возможным благодаря приобретению построенных в этом году двух детских садов в микрорайоне Королевка города Смоленска и в деревне Алтуховка Смоленского района и созданию дополнительных групп в шести детских садах Смоленска. Помимо этого, заключен контракт на строительство еще одного садика на 150 мест в микрорайоне Королевка до конца следующего года. В комплексные центры соцобслуживания были приобретены 20 автомобилей для доставки сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации. С начала сентября ведется работа мобильных бригад.

К слову, для улучшения демографической ситуации в регионе, поддержки смоленских семей администрация области по моему указанию подготовила проект областного закона, который внесен в региональный парламент и в ближайшие дни будет рассмотрен на декабрьской сессии областной Думы. На основании этого закона мы вводим новую меру социальной поддержки – семьи, в которых с 1 января 2020 года будут рождаться или усыновляться вторые и последующие дети, смогут получить региональный материнский капитал. Если сейчас у нас родители получают данную выплату на третьего ребенка, то после принятия инициированного мной закона смоляне смогут воспользоваться этой мерой поддержки, родив или усыновив второго и последующих детей. Размер регионального материнского капитала составит 163,3 тысячи рублей. Его можно будет направить как на улучшение жилищных условий, так и на получение образования ребенком.

Вместе с тем, в этом году благодаря активной работе администрации области совместно с муниципалитетами многие смоляне предпенсионного возраста имели возможность бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям и компетенциям. В результате этой работы уже обучились 1158 человек, а до конца года это число возрастет еще. Учитывая, что Минтрудом России до региона было доведено целевое значение по данному обучению в 355 человек, выполнение составляет почти 330 процентов

В рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" были созданы плоскостное спортивное сооружение и 10 спортплощадок ГТО. А на стадионе в поселке городского типа Красный уложено новое искусственное покрытие для футбольного поля.

- Расскажите о результатах, достигнутых в сфере образования и культуры?

- В рамках реализации региональных проектов в составе национальных проектов "Образование" и "Культура" уже выполнено много мероприятий, направленных на развитие данных отраслей.

Приведу примеры наиболее крупных из них.

В целях создания надлежащих условий для занятий физической культурой и спортом в 10 школах, расположенных в сельской местности, был проведен качественный ремонт спортзалов, а также оснащение спортивных площадок спортинвентарем и современным оборудованием.

Для обеспечения подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями до конца года мы откроем 10 мастерских в Смоленской академии профессионального образования и Смоленском строительном колледже по таким компетенциям, как "Столярное дело", "Геодезия", "Сварочные технологии" и другие.

Большую роль в становлении детей играет их образование и воспитание внутри семьи. С этой целью для родителей, а также граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказываются услуги психолого-педагогической и методической помощи. На сегодняшний день их уже оказано более 38 тысяч, до конца года будет оказано не менее 40 тысяч.

С 1 сентября текущего года в Смоленской области начал работу региональный ресурсный Центр поддержки добровольчества на базе Молодежного центра-музея им. Адмирала Нахимова. С конца декабря этого года Центр начнет работать в новых, отремонтированных помещениях по адресу: ул. Марины Расковой, д. 11а.

Теперь несколько слов о нацпроекте "Культура". В этом году в 5 детских школ искусств и одно музыкальное училище был закуплены музыкальные инструменты, учебные материалы в общей сложности на сумму около 34 миллионов рублей, в семи сельских домах культуры был проведен долгожданный капитальный ремонт.

В Смоленском областном центре народного творчества мы провели 9 фестивалей. Десяти некоммерческим организациям оказали господдержку в форме субсидий на реализацию различных творческих проектов, в частности, в области музыкального и театрального искусства.

- Не можем не задать вопрос, посвященный одной из извечных проблем России – качеству дорог. Что в этом году было сделано в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"?