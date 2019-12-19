В России испытают новый препарат против клещевого энцефалита

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Стартует первый этап клинических испытаний биотехнологического препарата для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита, созданного в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), сообщает в четверг издание Стартует первый этап клинических испытаний биотехнологического препарата для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита, созданного в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), сообщает в четверг издание СО РАН "Наука в Сибири"

"В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН на основе гуманизированного антитела создан препарат " Энцемаб" для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита. Доклинические исследования показали, что препарат действует намного эффективнее препаратов сывороточного иммуноглобулина человека, не токсичен и не вызывает аллергических реакций. Теперь настало время клинических испытаний", - говорится в сообщении.

В основу препарата легла технология создания моноклональных антител, основанная на выборе самых эффективных антител из многих разных молекул. В лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН методами синтетической биологии создали химерное антитело из частей белковых молекул мыши и человека.

В ходе доклинических испытаний, проведенных институтом в рамках госпрограммы "Фарма 2020" с Минпромторгом РФ, было доказано, что препарат не токсичен для животных и не вызывает у них аллергических реакций. На этапе доклинических исследований была отработана технология производства препарата. "Энцемаб" изготавливается с использованием биореактора.

"Сейчас начинается еще более ответственная фаза, первый этап клинических испытаний, который заключается в том, что здоровым добровольцам введут препарат и посмотрят, не возникнут ли токсические и аллергические реакции. Если все будет нормально, то перейдут к следующей фазе — препарат станут вводить больным людям, которых необходимо экстренно спасать от клещевого энцефалита", - приводятся в сообщении слова завлабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нины Тикуновой.

Производство нового препарата и его клинические испытания организует индустриальный партнер сибирского научного института - компания АО "Фармсинтез"