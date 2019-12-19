В России испытают новый препарат против клещевого энцефалита

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Стартует первый этап клинических испытаний биотехнологического препарата для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита, созданного в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), сообщает в четверг издание СО РАН "Наука в Сибири".
"В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН на основе гуманизированного антитела создан препарат "Энцемаб" для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита. Доклинические исследования показали, что препарат действует намного эффективнее препаратов сывороточного иммуноглобулина человека, не токсичен и не вызывает аллергических реакций. Теперь настало время клинических испытаний", - говорится в сообщении.
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В основу препарата легла технология создания моноклональных антител, основанная на выборе самых эффективных антител из многих разных молекул. В лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН методами синтетической биологии создали химерное антитело из частей белковых молекул мыши и человека.
В ходе доклинических испытаний, проведенных институтом в рамках госпрограммы "Фарма 2020" с Минпромторгом РФ, было доказано, что препарат не токсичен для животных и не вызывает у них аллергических реакций. На этапе доклинических исследований была отработана технология производства препарата. "Энцемаб" изготавливается с использованием биореактора.
"Сейчас начинается еще более ответственная фаза, первый этап клинических испытаний, который заключается в том, что здоровым добровольцам введут препарат и посмотрят, не возникнут ли токсические и аллергические реакции. Если все будет нормально, то перейдут к следующей фазе — препарат станут вводить больным людям, которых необходимо экстренно спасать от клещевого энцефалита", - приводятся в сообщении слова завлабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нины Тикуновой.
Производство нового препарата и его клинические испытания организует индустриальный партнер сибирского научного института - компания АО "Фармсинтез".
Эффективных средств лечения клещевого энцефалита пока нет. Сейчас пациентам после укуса клеща вводят препарат иммуноглобулина, который изготавливается из крови вакцинированных доноров. Этот препарат помимо антител против вируса клещевого энцефалита содержит множество других антител, которые не направлены непосредственно на вирус клещевого энцефалита. Существуют риски побочных реакций и заноса вирусов из донорской крови.
9 июня 2016, 16:02РИА НаукаСибирские ученые нашли новый метод выявления клещевого энцефалитаУченые из Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске совместно с коллегами из Новосибирска разработали экспресс-метод выявления клещевого энцефалита, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФУ.