Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-19T12:13+0300
https://ria.ru/20191219/1562575308.html
В России испытают новый препарат против клещевого энцефалита
https://cdn25.img.ria.ru/images/156039/15/1560391551_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_47c004edbf2bfef762e3960d9f52b2ab.jpg
РИА Новости

В России испытают новый препарат против клещевого энцефалита

12:13 19.12.2019
2057
© Depositphotos / alexrathsУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / alexraths
Ученые в лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Стартует первый этап клинических испытаний биотехнологического препарата для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита, созданного в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН), сообщает в четверг издание СО РАН "Наука в Сибири".
"В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН на основе гуманизированного антитела создан препарат "Энцемаб" для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита. Доклинические исследования показали, что препарат действует намного эффективнее препаратов сывороточного иммуноглобулина человека, не токсичен и не вызывает аллергических реакций. Теперь настало время клинических испытаний", - говорится в сообщении.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
12 апреля, 17:20
Эксперт рассказала, как обезопасить себя от клещевого энцефалита
В основу препарата легла технология создания моноклональных антител, основанная на выборе самых эффективных антител из многих разных молекул. В лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН методами синтетической биологии создали химерное антитело из частей белковых молекул мыши и человека.
В ходе доклинических испытаний, проведенных институтом в рамках госпрограммы "Фарма 2020" с Минпромторгом РФ, было доказано, что препарат не токсичен для животных и не вызывает у них аллергических реакций. На этапе доклинических исследований была отработана технология производства препарата. "Энцемаб" изготавливается с использованием биореактора.
"Сейчас начинается еще более ответственная фаза, первый этап клинических испытаний, который заключается в том, что здоровым добровольцам введут препарат и посмотрят, не возникнут ли токсические и аллергические реакции. Если все будет нормально, то перейдут к следующей фазе — препарат станут вводить больным людям, которых необходимо экстренно спасать от клещевого энцефалита", - приводятся в сообщении слова завлабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нины Тикуновой.
Производство нового препарата и его клинические испытания организует индустриальный партнер сибирского научного института - компания АО "Фармсинтез".
Эффективных средств лечения клещевого энцефалита пока нет. Сейчас пациентам после укуса клеща вводят препарат иммуноглобулина, который изготавливается из крови вакцинированных доноров. Этот препарат помимо антител против вируса клещевого энцефалита содержит множество других антител, которые не направлены непосредственно на вирус клещевого энцефалита. Существуют риски побочных реакций и заноса вирусов из донорской крови.
Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита
9 июня 2016, 16:02РИА Наука
Сибирские ученые нашли новый метод выявления клещевого энцефалитаУченые из Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске совместно с коллегами из Новосибирска разработали экспресс-метод выявления клещевого энцефалита, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФУ.
2601010
Обсудить 1
РИА Наука"Энцемаб"ФармсинтезЗдоровьеНовосибирскРоссия
Рекомендуем
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Врач рассказала, когда женщине следует рожать первого ребенка
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
В ФОМС рассказали о программе госгарантий бесплатной медпомощи
Хирурги перед началом операции
Чистая механика: в регионах внедряют новые способы лечения инсульта
УЗИ
Россияне перестали скрывать, что делали ЭКО, рассказала репродуктолог
Центр амбулаторной онкологической помощи в Асбесте
В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной онкопомощи
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Виды Москвы
В Гидрометцентре посоветовали москвичам на время забыть о снеге
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Дмитрий Рогозин
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Логотип энергетической компании Газпром
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Украина может устроить Европе форс-мажор. Но Европе есть чем ответить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния