Из челябинской больницы эвакуировали около 150 человек из-за пожара

"Учитывая особенности объекта (здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей), силы и средства были направлены по повышенному номеру сложности. До прибытия огнеборцев из больницы были эвакуированы 150 человек, в том числе лежачие больные, которые были доставлены автобусом в ближайшую школу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (через четыре минуты после звонка о пожаре), наблюдалось задымление в приемном покое на первом этаже", - говорится в сообщении.