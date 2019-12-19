Из челябинской больницы эвакуировали около 150 человек из-за пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Около 150 человек были эвакуированы в четверг из центральной районной больницы села Миасское в Челябинской области из-за возгорания в приемном покое, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, утром от диспетчера Копейского отряда федеральной противопожарной службы поступило сообщение о задымлении в приемном покое центральной районной больницы.
"Учитывая особенности объекта (здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей), силы и средства были направлены по повышенному номеру сложности. До прибытия огнеборцев из больницы были эвакуированы 150 человек, в том числе лежачие больные, которые были доставлены автобусом в ближайшую школу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (через четыре минуты после звонка о пожаре), наблюдалось задымление в приемном покое на первом этаже", - говорится в сообщении.
Прибывшие огнеборцы вскрыли двери подсобного помещения и оперативно справились с возгоранием, уточняется в сообщении. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, добавляют в ведомстве.
После проветривания помещений все пациенты вернулись в медучреждение, погибших и пострадавших нет, поясняет пресс-центр. На ликвидации последствий происшествия были задействованы 24 человека и семь единиц техники, сообщает пресс-служба.
Причиной ЧП стало грубое нарушение пожарной безопасности, в частности, короткое замыкание электрооборудования, оставшегося без присмотра, говорится в сообщении.