Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T12:10+0300
https://ria.ru/20191219/1562575025.html
Из челябинской больницы эвакуировали около 150 человек из-за пожара
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_c6bc43eadce7fbaa4245b1413496605d.jpg
РИА Новости

Из челябинской больницы эвакуировали около 150 человек из-за пожара

12:10 19.12.2019
139
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Около 150 человек были эвакуированы в четверг из центральной районной больницы села Миасское в Челябинской области из-за возгорания в приемном покое, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, утром от диспетчера Копейского отряда федеральной противопожарной службы поступило сообщение о задымлении в приемном покое центральной районной больницы.
"Учитывая особенности объекта (здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей), силы и средства были направлены по повышенному номеру сложности. До прибытия огнеборцев из больницы были эвакуированы 150 человек, в том числе лежачие больные, которые были доставлены автобусом в ближайшую школу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (через четыре минуты после звонка о пожаре), наблюдалось задымление в приемном покое на первом этаже", - говорится в сообщении.
Прибывшие огнеборцы вскрыли двери подсобного помещения и оперативно справились с возгоранием, уточняется в сообщении. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, добавляют в ведомстве.
После проветривания помещений все пациенты вернулись в медучреждение, погибших и пострадавших нет, поясняет пресс-центр. На ликвидации последствий происшествия были задействованы 24 человека и семь единиц техники, сообщает пресс-служба.
Причиной ЧП стало грубое нарушение пожарной безопасности, в частности, короткое замыкание электрооборудования, оставшегося без присмотра, говорится в сообщении.
Глава Мордовии Владимир Волков подарил щенка лабрадора мальчику, спасшему сестру из горящего дома
18 декабря, 19:45Республика Мордовия
Глава Мордовии подарил щенка мальчику, спасшему сестру при пожаре
000000
Обсудить 0
ЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пожарная машина в Испании
Число пострадавших при крупном пожаре в Барселоне возросло до 26
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье при падении дерева погибла женщина
Борис Дубровский
Полиция не проводит проверки по делу челябинского экс-губернатора
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК начал проверку после падения столба на женщин в Подмосковье
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Карелии после ДТП с автобусом госпитализировали четырех человек
В Комсомолськом районе Ивановской области возле деревни Селезенёво школьный автобус марки ПАЗ лег левым бортом в кювет
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Тверь
В Твери сильный ветер повалил деревья и остановки
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток
Автомобили конвоя МЧС России
В Донецк прибыла колонна МЧС России c гуманитарной помощью
Янтарь
На Урале пресекли незаконный вывоз 19 килограммов янтаря в Китай
Автомобиль Красного Креста на востоке Украины
МККК готов содействовать освобождению пленных в Донбассе
Пожарная машина в Испании
В Барселоне около 20 человек пострадали при крупном пожаре
ЛЭП
В Тверской области восстановили электроснабжение основной сети
Сейсмограф. Архивное фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Гватемалы
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния