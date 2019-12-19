Иран отметил необходимость сотрудничества Турции и Сирии

ТЕГЕРАН, 19 дек – РИА Новости. Иран считает необходимым сотрудничество Турции с властями Сирии по проблематике терроризма, в том числе по ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Ирана Иран считает необходимым сотрудничество Турции с властями Сирии по проблематике терроризма, в том числе по ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Ирана Хасан Роухани

"Роухани, выразив обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия США в Сирии и их попыток овладеть нефтяными скважинами этой страны, заявил о необходимости ирано-турецкого сотрудничества с правительством Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

Роухани также призвал к сотрудничеству с правительством Сирии для того, чтобы изгнать террористов из сирийского Идлиба.

Президент Ирана заявил об этом в ходе встречи со своим коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита исламских стран в столице Малайзии.