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Иран отметил необходимость сотрудничества Турции и Сирии
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РИА Новости

Иран отметил необходимость сотрудничества Турции и Сирии

12:08 19.12.2019 (обновлено: 12:09 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 дек – РИА Новости. Иран считает необходимым сотрудничество Турции с властями Сирии по проблематике терроризма, в том числе по ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Роухани, выразив обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия США в Сирии и их попыток овладеть нефтяными скважинами этой страны, заявил о необходимости ирано-турецкого сотрудничества с правительством Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.
Роухани также призвал к сотрудничеству с правительством Сирии для того, чтобы изгнать террористов из сирийского Идлиба.
Президент Ирана заявил об этом в ходе встречи со своим коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита исламских стран в столице Малайзии.
Президенты в ходе встречи также обсудили взаимодействие Тегерана и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию сирийского кризиса.
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