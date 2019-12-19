Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T12:00+0300
https://ria.ru/20191219/1562574085.html
Uber заплатит компенсации жертвам сексуальных домогательств
https://cdn21.img.ria.ru/images/155953/17/1559531738_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_08536af973b53f55f6c28bcd0c3e4667.jpg
РИА Новости

Uber заплатит компенсации жертвам сексуальных домогательств

12:00 19.12.2019
287
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль службы такси Uber
Автомобиль службы такси Uber
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль службы такси Uber. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Компания Uber выплатит 4,4 миллиона долларов компенсаций жертвам сексуальных домогательств на рабочем месте, сообщает Комиссия равных возможностей трудоустройства США (EEOC).
Иск о сексуальных домогательствах был подан на Uber в 2017 году на основании масштабного расследования EEOC. Компания добровольно пошла на заключение досудебного соглашения, выработанного комиссией в рамках процедуры примирения сторон.
Спортсменка во время тренировки
3 октября, 21:35
Прокуратура США расследует дело о домогательствах к пловцам сборной
Сообщается, что для выплаты компенсаций будет создан специальный фонд размером в 4,4 миллиона долларов. Компенсацию получат сотрудники, которые, как установила комиссия, подвергались сексуальным домогательствами с января 2014 года. Компания также согласилась создать систему выявления сотрудников, на которых поступает более одной жалобы о домогательствах, а также руководителей подразделений, которые оперативно не отреагировали на такие жалобы.
Представители EEOC отметили желание Uber нести ответственность за недостойное поведение своих сотрудников, в том числе занимающих высокие должности.
"В частности, сотрудникам стоит отметить стремление Uber привлечь представителей руководящего звена к ответственности и выявлять неоднократных нарушителей… Высокотехнологичные отрасли, среди прочих, зачастую игнорируют обвинения о сексуальных домогательствах, когда обвиненный считается более ценным сотрудником для компании, чем обвинитель", - отметил глава отделения EEOC в Сан-Франциско Уилльям Тамайо.
Ранее сообщалось, что глава отдела корпоративного развития компании Uber Кэмерон Пецсчер (Cameron Poetzscher) ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. По данным газеты Wall Street Journal, в прошлом году Uber наняла юридическую фирму для расследования жалоб сотрудников на Пецсчера. В результате расследования выяснилось, что он неоднократно делал замечания сексуального характера в адрес коллег женского пола, а также имел любовную связь с одной из них, что противоречит политике компании.
Иски о дискриминации и сексуальных домогательствах пополнили череду разбирательств, с которыми компании пришлось столкнуться в последнее время. Некоторые из проблем Uber уже удалось уладить – например, продлить лицензию на работу в Лондоне, закончившуюся еще в сентябре прошлого года. Для этого компании пришлось изменить ряд внутрикорпоративных правил.
Uber - американская компания-пионер в сфере поиска и оплаты такси "частников". С помощью мобильного приложения компании заказчик бронирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение по карте. Как правило, водителями являются частные лица, которые пользуются своими собственными машинами, клиенты могут оценивать уровень услуг по пятибалльной системе и ставить каждому водителю оценки.
Американский миллиардер и партнер основатель компании TPG Capital Дэвид Бондерман. Архивное фото
14 июня 2017, 07:04
Дэвид Бондерман покинул совет директоров Uber после замечания о женщинах
301000
Обсудить 0
UberСШАВ мире
Рекомендуем
Ракка
Российские военные впервые оказали гумпомощь жителям города Эт-Табка
Инвалидная коляска
В пермском ТЦ объяснили, почему инвалид полз по лестнице
Полицейский в Бразилии
Всемирно известного бразильского целителя осудили за домогательства
Пассажирский самолет в небе
В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание
Рождественская ель на Трафальгарской площади в Лондоне
Найдены самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы на Новый год
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК опроверг информацию об изнасиловании ребенка таксистом в Петербурге
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
В Японии хотят развивать гуманитарные проекты для бывших жителей Курил
Международная космическая станция
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
Молоток судьи
В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Посетитель в автосалоне
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
Постер к фильму Мулан студии Disney
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb
Макдоналдс
Сеть McDonald's в Перу закроют для проверки после гибели сотрудников
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния