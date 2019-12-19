Uber заплатит компенсации жертвам сексуальных домогательств

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Компания Компания Uber выплатит 4,4 миллиона долларов компенсаций жертвам сексуальных домогательств на рабочем месте, сообщает Комиссия равных возможностей трудоустройства США (EEOC).

Иск о сексуальных домогательствах был подан на Uber в 2017 году на основании масштабного расследования EEOC. Компания добровольно пошла на заключение досудебного соглашения, выработанного комиссией в рамках процедуры примирения сторон.

Сообщается, что для выплаты компенсаций будет создан специальный фонд размером в 4,4 миллиона долларов. Компенсацию получат сотрудники, которые, как установила комиссия, подвергались сексуальным домогательствами с января 2014 года. Компания также согласилась создать систему выявления сотрудников, на которых поступает более одной жалобы о домогательствах, а также руководителей подразделений, которые оперативно не отреагировали на такие жалобы.

Представители EEOC отметили желание Uber нести ответственность за недостойное поведение своих сотрудников, в том числе занимающих высокие должности.

"В частности, сотрудникам стоит отметить стремление Uber привлечь представителей руководящего звена к ответственности и выявлять неоднократных нарушителей… Высокотехнологичные отрасли, среди прочих, зачастую игнорируют обвинения о сексуальных домогательствах, когда обвиненный считается более ценным сотрудником для компании, чем обвинитель", - отметил глава отделения EEOC в Сан-Франциско Уилльям Тамайо.

Ранее сообщалось, что глава отдела корпоративного развития компании Uber Кэмерон Пецсчер (Cameron Poetzscher) ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. По данным газеты Wall Street Journal, в прошлом году Uber наняла юридическую фирму для расследования жалоб сотрудников на Пецсчера. В результате расследования выяснилось, что он неоднократно делал замечания сексуального характера в адрес коллег женского пола, а также имел любовную связь с одной из них, что противоречит политике компании.

Иски о дискриминации и сексуальных домогательствах пополнили череду разбирательств, с которыми компании пришлось столкнуться в последнее время. Некоторые из проблем Uber уже удалось уладить – например, продлить лицензию на работу в Лондоне, закончившуюся еще в сентябре прошлого года. Для этого компании пришлось изменить ряд внутрикорпоративных правил.