СК предъявил обвинение экс-мэру Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Обвинение в двух эпизодах получения взятки предъявлено Обвинение в двух эпизодах получения взятки предъявлено бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко , сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.

Ранее в четверг экс-главе столицы Камчатки судом была определена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц.

"Иваненко предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ)", - рассказал РИА Новости представитель СУСК.

Иваненко ушел в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы глава города помогал с заключением муниципальных контрактов.

А 17 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СУСК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов. Иваненко был задержан и, по данным следствия, дал признательные показания.

Виталий Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году.