В Подмосковье при падении дерева погибла женщина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при падении дерева на территории завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского района Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
"На территории завода на улице Рдултовского в результате падения дерева погибла одна женщина, вторая доставлена в центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одной из женщин 64 года, другой – 48 лет.
Ранее и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сила ветра в Москве в четверг будет достигать 19-24 метров в секунду, что считается опасным природным явлением, "которое может привести к падению деревьев и прочим неприятности". Гидрометцентр объявил шторм-предупреждение.