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В Подмосковье при падении дерева погибла женщина
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РИА Новости

В Подмосковье при падении дерева погибла женщина

11:56 19.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при падении дерева на территории завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского района Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
"На территории завода на улице Рдултовского в результате падения дерева погибла одна женщина, вторая доставлена в центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одной из женщин 64 года, другой – 48 лет.
Ранее и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сила ветра в Москве в четверг будет достигать 19-24 метров в секунду, что считается опасным природным явлением, "которое может привести к падению деревьев и прочим неприятности". Гидрометцентр объявил шторм-предупреждение.
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Роман ВильфандГидрометцентрМЧС РФСергиево-Посадский районМосковская областьПроисшествия
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