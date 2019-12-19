В Подмосковье при падении дерева погибла женщина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при падении дерева на территории завода в городе Краснозаводске Одна женщина погибла, еще одна пострадала при падении дерева на территории завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского района Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.

"На территории завода на улице Рдултовского в результате падения дерева погибла одна женщина, вторая доставлена в центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из женщин 64 года, другой – 48 лет.