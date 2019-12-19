На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"

В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку

В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом"

"Девятнадцатого декабря 2019 года в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.

© Фото : Росэнергоатом В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку © Фото : Росэнергоатом В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку

В концерне подчеркнули, что это историческое событие не только для российской, но и для мировой атомной энергетики.

Планируется, что в 2020 году ПАТЭС подключат к тепловым сетям Певека и сдадут в промышленную эксплуатацию.

Первая в мире плавучая АЭС

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе ПАТЭС.

В перспективе ПАТЭС заменит мощности устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию она станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

© Фото : Росэнергоатом В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку © Фото : Росэнергоатом В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку

ПАТЭС обладает большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около ста тысяч человек.