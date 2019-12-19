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Теплоснабжение
2019-12-19T16:27+0300
https://ria.ru/20191219/1562573532.html
На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/70/1562587034_0:83:1148:729_1036x0_80_0_0_b7f14dc149bcd2fe8046809a9e1ca793.jpg
РИА Новости

На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"

11:52 19.12.2019 (обновлено: 16:27 19.12.2019)
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© Фото : РосэнергоатомВ городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
© Фото : Росэнергоатом
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".

"Девятнадцатого декабря 2019 года в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.

© Фото : РосэнергоатомВ городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую ёлку
© Фото : Росэнергоатом
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
В концерне подчеркнули, что это историческое событие не только для российской, но и для мировой атомной энергетики.
Планируется, что в 2020 году ПАТЭС подключат к тепловым сетям Певека и сдадут в промышленную эксплуатацию.
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Первая в мире плавучая АЭС

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе ПАТЭС.
В перспективе ПАТЭС заменит мощности устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию она станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.
© Фото : РосэнергоатомВ городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую ёлку
© Фото : Росэнергоатом
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
ПАТЭС обладает большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около ста тысяч человек.
"Росатом" работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов
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34413026
Обсудить 9
ТеплоснабжениеАкадемик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)ЧукоткаРосэнергоатом
Популярные комментарии
Молодцы ! Серьезное достижение в важном проекте! Так держать и легкой дальнейшей эксплуатации.
19 декабря, 12:17
aarckadiev.kirill
3910000
Верный ход. Как бы немцов-мост не хотел уничтожить атомную энергетику, у демократов ничего не вышло.
19 декабря, 11:58
vvab6
1500001
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