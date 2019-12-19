На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".
"Девятнадцатого декабря 2019 года в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.
© Фото : РосэнергоатомВ городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
В концерне подчеркнули, что это историческое событие не только для российской, но и для мировой атомной энергетики.
Планируется, что в 2020 году ПАТЭС подключат к тепловым сетям Певека и сдадут в промышленную эксплуатацию.
Первая в мире плавучая АЭС
Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе ПАТЭС.
В перспективе ПАТЭС заменит мощности устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию она станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.
© Фото : РосэнергоатомВ городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
ПАТЭС обладает большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около ста тысяч человек.
"Росатом" работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.