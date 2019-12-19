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В пермском ТЦ объяснили, почему инвалид полз по лестнице
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РИА Новости

В пермском ТЦ объяснили, почему инвалид полз по лестнице

11:46 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Инвалидная коляска. Архивное фото
УФА, 19 дек – РИА Новости. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья поднимался по лестнице в торговом центре Перми на руках по собственному желанию, он отказался от помощи и теперь очень расстроен тем, что его фотографии распространились в интернете, прокомментировали РИА Новости в торговом центре "Товары Прикамья", где произошел инцидент с местным жителем.
Ранее группа "Народный комиссар" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фотографии, как мужчина, оставив свою инвалидную коляску на первом этаже торгового центра, поднимается на второй этаж на руках. Автор фотографий запечатлел и момент, как мужчина спускается с трудом. При этом на лестнице имеется пандус, но нет поручней.
"Мужчине пришлось на руках подниматься по лестнице в ТЦ "Товары Прикамья", оставив внизу свою инвалидную коляску. По имеющемуся для галочки пандусу не подняться. Стыдно за город", - пишет автор снимков.
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В торговом центре РИА Новости сообщили, что инцидентом заинтересовалась прокуратура.
"Вчера приходила прокуратура, они организовали проверку. В данный момент руководителя торгового центра нет на месте, он на выезде, решает вопрос с пандусом. Дело в том, что здание постройки 50-х годов, и не все лестницы и входные группы позволяют поставить пандусы, они не проходят по нормам пожарной безопасности", - рассказали РИА Новости в торговом центре.
По словам собеседника, в магазине все знают инвалида, он приходит сюда каждый день.
"Мужчина живет в соседнем доме, сюда заглядывает ежедневно, все его знаем. Мы неоднократно предлагали ему свою помощь, но он отказывается, говорит, что и в свою квартиру поднимается таким образом. Сейчас мужчина очень расстроен тем, что его фотографии опубликовали в интернете", - рассказал собеседник агентства.
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