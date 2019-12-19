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В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание
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РИА Новости

В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание

11:41 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Девушка-подросток попыталась угнать самолет в аэропорту Калифорнии и врезалась на нем здание, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте международного аэропорта города Фресно.
Сообщения об угоне самолета поступили в полицию и управление аэропорта в среду утром после того, как 17-летняя девушка прорвалась через ограждение, проникла в самолет King Air 200 и смогла завести его двигатель.
"Самолет затем начал двигаться, поворачивать и врезался в одно из зданий и ограждение на территории аэропорта. Самолет не поднимался в воздух, возгорания также не произошло. Воздушное судно получило значительные повреждения. Никто не пострадал", - говорится в заявлении.
Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку на месте пилота с наушниками на голове. "Девушка была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета", - сообщили в аэропорту.
Управление аэропорта вместе с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и местными властями расследуют обстоятельства инцидента. "Мотив девушки выясняется, но указаний на какую-либо связь с внутренним терроризмом нет", - отмечается в заявлении.
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