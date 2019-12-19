В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Девушка-подросток попыталась угнать самолет в аэропорту Девушка-подросток попыталась угнать самолет в аэропорту Калифорнии и врезалась на нем здание, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте международного аэропорта города Фресно.

Сообщения об угоне самолета поступили в полицию и управление аэропорта в среду утром после того, как 17-летняя девушка прорвалась через ограждение, проникла в самолет King Air 200 и смогла завести его двигатель.

"Самолет затем начал двигаться, поворачивать и врезался в одно из зданий и ограждение на территории аэропорта. Самолет не поднимался в воздух, возгорания также не произошло. Воздушное судно получило значительные повреждения. Никто не пострадал", - говорится в заявлении.

PLANE CRASH VIDEO: The Fresno Yosemite International Airport has released video of a plane that was stolen by a 17-year-old girl and crashed into a chain-link fence on Wednesday morning.



Full story: https://t.co/DSq4qKFWxX pic.twitter.com/DJiBKxemyk — ABC30 Fresno (@ABC30) December 18, 2019

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку на месте пилота с наушниками на голове. "Девушка была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета", - сообщили в аэропорту.