Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T11:53+0300
https://ria.ru/20191219/1562572630.html
Шефчович надеется на прорыв в трехсторонних консультациях по газу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155257/77/1552577755_0:62:2938:1714_1036x0_80_0_0_49ef73b3d87139705c737e91de4c483c.jpg
РИА Новости

Шефчович надеется на прорыв в трехсторонних консультациях по газу

11:37 19.12.2019 (обновлено: 11:53 19.12.2019)
1237
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарош Шефчович
Марош Шефчович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Марош Шефчович. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
"Конечно, мы надеемся на прорыв", - сказал он журналистам перед началом консультаций с украинской и Российской сторонами в Берлине.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Вчера, 09:38
В Раде оценили убытки ВВП Украины при прекращении газовых поставок
Накануне Еврокомиссия сообщила, что очередная трехсторонняя министерская встреча по транзиту российского газа между РФ, Украиной и Еврокомиссией сосредоточится на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных вопросов.
Трехсторонние переговоры по этой теме идут с лета прошлого года и пока не дали окончательного результата, хотя нынешний транзитный контракт должен прекратить действовать уже в конце года. Более того, после предыдущей министерской трехсторонки в конце октября в Шефчович заявлял, что разочарован ее результатами.
Вице-президент ЕК, который продолжает отвечать за газовый триалог, отметил в короткой беседе с журналистами, что в последние "дни и ночи" российская и украинская стороны вели активные консультации по этой теме.
"Я знаю, что все стороны знают, что нам нужен положительный сигнал рынкам, европейской публике", - добавил Шефчович.
Сотрудник газокомпрессорной станции
Вчера, 02:54
История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу
0400412
Обсудить 1
Марош ШефчовичЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на угрозы санкций против "Северного потока — 2"
Газораспределительная станция в Львовской области
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Газодобывающее предприятие на Украине
Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Украина может устроить Европе форс-мажор. Но Европе есть чем ответить
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Новый расклад: каким будет договор о газовом транзите
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал взыскание трех миллиардов долларов c "Газпрома"
Пассажирский самолет в небе
В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
В Берлине готовы к подписанию документов по итогам газовых переговоров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния