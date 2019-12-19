Шефчович надеется на прорыв в трехсторонних консультациях по газу

БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Еврокомиссией. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией, Украиной

"Конечно, мы надеемся на прорыв", - сказал он журналистам перед началом консультаций с украинской и Российской сторонами в Берлине.

Накануне Еврокомиссия сообщила, что очередная трехсторонняя министерская встреча по транзиту российского газа между РФ, Украиной и Еврокомиссией сосредоточится на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных вопросов.

Трехсторонние переговоры по этой теме идут с лета прошлого года и пока не дали окончательного результата, хотя нынешний транзитный контракт должен прекратить действовать уже в конце года. Более того, после предыдущей министерской трехсторонки в конце октября в Шефчович заявлял, что разочарован ее результатами.

Вице-президент ЕК, который продолжает отвечать за газовый триалог, отметил в короткой беседе с журналистами, что в последние "дни и ночи" российская и украинская стороны вели активные консультации по этой теме.