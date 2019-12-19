Лавров надеется на продвижение по вопросу мирного договора с Японией

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить на переговорах с японским коллегой Тосимицу Мотэги проблематику мирного договора.
Тосимицу Мотэги впервые находится с визитом в России в качестве министра иностранных дел Японии.
"Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику", - сказал Лавров перед переговорами с главой МИД Японии.
15 декабря, 15:30В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии