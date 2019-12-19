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Лавров надеется на продвижение по вопросу мирного договора с Японией
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РИА Новости

Лавров надеется на продвижение по вопросу мирного договора с Японией

11:34 19.12.2019 (обновлено: 12:03 19.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить на переговорах с японским коллегой Тосимицу Мотэги проблематику мирного договора.
Тосимицу Мотэги впервые находится с визитом в России в качестве министра иностранных дел Японии.
"Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику", - сказал Лавров перед переговорами с главой МИД Японии.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎Политика
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