Роухани назвал число санкционных мер Вашингтона против Ирана

"Лишь с 8 мая 2018 года, иными словами после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе - ред.), вплоть до настоящего момента Америкой были приняты не менее 93 санкционных мер против Ирана", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.