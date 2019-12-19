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Роухани назвал число санкционных мер Вашингтона против Ирана
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РИА Новости

Роухани назвал число санкционных мер Вашингтона против Ирана

11:31 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 дек – РИА Новости. Вашингтон ввел против Тегерана более 90 ограничительных мер с момента выхода США из ядерной сделки, заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая на саммите исламских стран в столице Малайзии.
По его словам, более четырех десятилетий Иран находится под санкциями США, а последнее время Вашингтон, введя тяжелейшие, "парализующие" санкции, добивался распада или капитуляции Ирана.
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"Лишь с 8 мая 2018 года, иными словами после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе - ред.), вплоть до настоящего момента Америкой были приняты не менее 93 санкционных мер против Ирана", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Хасан РоуханиИранСШАВ мире
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