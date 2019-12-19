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Глава МИД Японии намерен обсудить с Лавровым мирный договор
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РИА Новости
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Глава МИД Японии намерен обсудить с Лавровым мирный договор

11:26 19.12.2019 (обновлено: 11:55 19.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сказал, что планирует обстоятельно обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заключение мирного договора между двумя странами.
"Сегодня я хочу с вами, господин Лавров, обстоятельно обсудить вопрос заключения мирного договора", - сказал Мотэги перед началом переговоров с Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
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Лавров надеется на продвижение по вопросу мирного договора с Японией
"И, кроме того, хотелось бы поговорить о широком спектре двусторонних вопросов, включая наше сотрудничество на международной арене, с тем, чтобы масштабно раскрыть потенциал японо-российских отношений", - добавил глава МИД Японии.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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