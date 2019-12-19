Глава МИД Японии намерен обсудить с Лавровым мирный договор

"Сегодня я хочу с вами, господин Лавров, обстоятельно обсудить вопрос заключения мирного договора", - сказал Мотэги перед началом переговоров с Лавровым.

"И, кроме того, хотелось бы поговорить о широком спектре двусторонних вопросов, включая наше сотрудничество на международной арене, с тем, чтобы масштабно раскрыть потенциал японо-российских отношений", - добавил глава МИД Японии.

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.