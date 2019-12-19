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В Италии арестовали более 300 человек в ходе операции против мафии
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РИА Новости

В Италии арестовали более 300 человек в ходе операции против мафии

11:24 19.12.2019 (обновлено: 11:25 19.12.2019)
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© Fotolia / Michele GualanoПолиция
Полиция
© Fotolia / Michele Gualano
Полиция. Архивное фото
РИМ, 19 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры в четверг провели крупнейшую операцию по борьбе с мафиозной организацией "Ндрангета" на юге страны, арестовав 334 человека.
"Это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо", - сообщил прокурор города Катандзаро Никола Граттери, заявление которого транслировали итальянские телеканалы.
"Максипроцессом" в Италии называют проходивший с 1986 по 1992 годы суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози.
Нынешняя операция позволила развалить все группировки ндрангеты, действовавшие в провинции Вибо-Валентия. По словам Граттери, действия правоохранителей прошли во всех регионах Италии, "от Альп до Сицилии". О масштабах операции говорит объем распоряжения о проведении арестов, который насчитывает 250 страниц, добавил прокурор. Помимо Италии, аресты проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии.
"В заключительной фазе операции приняли участие более 3 тысяч военнослужащих-карабинеров", - сказал Граттери.
Большая часть арестованных - 260 человек - оказались под предварительным заключением. Всего в число 416 подозреваемых по делу попали политики, в том числе бывший депутат от партии "Вперед, Италия", мэр небольшого провинциального города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники.
Арестованным вменяются различные обвинения, в том числе причастность к мафиозной деятельности, вымогательство, незаконное присвоение имущества, убийство, отмывание средств и подлог, в которых "мафиозная" составляющая станет отягчающим обстоятельством.
"Расследование позволило выявить наличие взаимных интересов кланов (ндрангеты) с представителями политического и делового мира, а также задокументировать саммиты, встречи и собрания между боссами и партнерами", - заявил прокурор Катандзаро.
Полицейский в Милане, Италия. Архивное фото
14 ноября 2018, 11:13
В Италии провели операцию по борьбе с "онлайн-мафией"
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