В Италии арестовали более 300 человек в ходе операции против мафии

РИМ, 19 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры в четверг провели крупнейшую операцию по борьбе с мафиозной организацией "Ндрангета" на юге страны, арестовав 334 человека.

"Это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо", - сообщил прокурор города Катандзаро Никола Граттери, заявление которого транслировали итальянские телеканалы.

"Максипроцессом" в Италии называют проходивший с 1986 по 1992 годы суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози.

Нынешняя операция позволила развалить все группировки ндрангеты, действовавшие в провинции Вибо-Валентия. По словам Граттери, действия правоохранителей прошли во всех регионах Италии, "от Альп до Сицилии". О масштабах операции говорит объем распоряжения о проведении арестов, который насчитывает 250 страниц, добавил прокурор. Помимо Италии, аресты проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии.

"В заключительной фазе операции приняли участие более 3 тысяч военнослужащих-карабинеров", - сказал Граттери.

Большая часть арестованных - 260 человек - оказались под предварительным заключением. Всего в число 416 подозреваемых по делу попали политики, в том числе бывший депутат от партии "Вперед, Италия", мэр небольшого провинциального города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники.

Арестованным вменяются различные обвинения, в том числе причастность к мафиозной деятельности, вымогательство, незаконное присвоение имущества, убийство, отмывание средств и подлог, в которых "мафиозная" составляющая станет отягчающим обстоятельством.