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В Ростовской области мужчина обстрелял полицейского из пиротехники
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РИА Новости

В Ростовской области мужчина обстрелял полицейского из пиротехники

11:18 19.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю города Миллерово Ростовской области, который, по их данным, обстрелял из пиротехники полицейского во время задержания, сообщил журналистам представитель СУСК России по области.
По данным ведомства, 15 декабря полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний мужчина, предположительно, в состоянии опьянения. Когда у него потребовали документы, он попытался скрыться.
"После того как сотрудники ГИБДД настигли обвиняемого, он поджег находившееся в его автомобиле пиротехническое изделие и произвел восемь залпов в одного из сотрудников полиции, повредив ему форменную одежду и создав реальную опасность для его здоровья", - сказал представитель СК. По его словам, речь идет о "римской свече".
Уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". "Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу", - сказали в СК. Решается вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы.
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Следственный комитет РФМиллеровоРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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