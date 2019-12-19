В Ростовской области мужчина обстрелял полицейского из пиротехники

По данным ведомства, 15 декабря полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний мужчина, предположительно, в состоянии опьянения. Когда у него потребовали документы, он попытался скрыться.

"После того как сотрудники ГИБДД настигли обвиняемого, он поджег находившееся в его автомобиле пиротехническое изделие и произвел восемь залпов в одного из сотрудников полиции, повредив ему форменную одежду и создав реальную опасность для его здоровья", - сказал представитель СК. По его словам, речь идет о "римской свече".