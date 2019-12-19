В Ташкенте возбудили дело после обрушения при строительстве метро

ТАШКЕНТ, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по факту обрушения грунта, произошедшего в среду во время строительства одной из линий метрополитена в столице Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры страны
Ранее МЧС страны сообщило, что 18 декабря около 10.00 (8.00 мск) на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. По данным ведомства, в результате ЧП погибли шесть рабочих, занятых на строительстве метро.
"Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статьям "нарушение правил охраны труда" и "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ" в связи с аварией на строящимся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет.
Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале сообщало, что распоряжением премьер-министра страны Абдуллы Арипова создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.
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АО "Узбекские железные дороги" (в ее структуру входит Ташкентский метрополитен) на своем сайте сообщило в четверг, что семьям погибших было выделено по 100 миллионов сумов (около 10 тысяч долларов), а также оказана помощь в организации траурных мероприятий и похорон.
В настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит более 200 тысяч человек (12% от общего объема перевозок). К 2022 году планируется завершить строительство третьей подземной линии (протяженность 2,7 километра с двумя станциями) и новую надземную линию (шесть станций, 7,1 километра) общей стоимостью около 300 миллионов долларов.