В Твери сильный ветер повалил деревья и остановки

"От ветра в городе упало несколько деревьев, однако ни одно из них не нанесло повреждений зданиям, автомобилям и иным объектам. Линиям электропередач существенного ущерба не нанесено, крупных порывов и повреждений на подстанциях не зафиксировано. Последствия отдельных коротких замыканий оперативно устранялись в ночное время, в единичных случаях ремонтные работы продолжаются утром 19 декабря", - информируют власти.