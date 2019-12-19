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В Твери сильный ветер повалил деревья и остановки
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РИА Новости

В Твери сильный ветер повалил деревья и остановки

11:07 19.12.2019 (обновлено: 11:46 19.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТверь
Тверь
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тверь. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Ветер с порывами до 25 метров в секунду в ночь на четверг порвал электрические провода, повалил деревья и остановки в Твери, сообщила администрация города.
В ночь на четверг в Твери и Тверской области произошло резкое ухудшение погодных условий. Порывы ветра в областном центре достигали 20-25 метров в секунду.
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"От ветра в городе упало несколько деревьев, однако ни одно из них не нанесло повреждений зданиям, автомобилям и иным объектам. Линиям электропередач существенного ущерба не нанесено, крупных порывов и повреждений на подстанциях не зафиксировано. Последствия отдельных коротких замыканий оперативно устранялись в ночное время, в единичных случаях ремонтные работы продолжаются утром 19 декабря", - информируют власти.
Пострадавших нет, отметила представитель городской администрации.
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Ветром поврежден также ряд дорожных знаков и остановочных павильонов на улицах Твери, говорится в сообщении.
"В настоящее время департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города производится мониторинг повреждений, все они будут устранены в кратчайшие сроки силами муниципальных предприятий", - сообщает горадминистрация.
Представитель городской администрации сообщила РИА Новости, что все городские елки устояли перед ветром. "Упала одна елка у здания торгового центра, но это коммерческая елка, восстанавливать ее будет компания, которая ее установила", - отметила собеседница.
По сообщению ГУМЧС по региону, шквалистый ветер вызвал отключения электроэнергии в Калининском, Ржевском, Торопецком районах, а также Вышневолоцком и Осташковском городских округах.
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"Аварийно-восстановительные работы начались ночью. В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 211 бригад энергетиков, включая сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", в составе 938 человек персонала с привлечением 188 единиц специализированной техники. Работы по восстановлению электроснабжения в домах жителей будут вестись круглосуточно", - говорится в сообщении ведомства.
Сколько человек осталось без света, в МЧС не сообщают.
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Тверская областьТверьПроисшествия
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