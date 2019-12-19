МИД Китая не знает о задержанной в США женщине

"В настоящее время у меня нет информации на этот счет. Я лишь могу сказать, что правительство Китая требует от своих граждан за границей соблюдать местные законы и не заниматься никакой незаконной деятельностью", - заявил на брифинге Гэн Шуан на просьбу подтвердить гражданство задержанной.