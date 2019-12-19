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МИД Китая не знает о задержанной в США женщине
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РИА Новости

МИД Китая не знает о задержанной в США женщине

11:05 19.12.2019 (обновлено: 11:06 19.12.2019)
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что не владеет информацией относительно того, что задержанная за проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа женщина является гражданкой Китая.
Ранее издание Miami Herald сообщило, что женщина, которую задержали за проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, оказалась гражданкой КНР. Представитель полицейского департамента Палм-Бич рассказал, что 56-летнюю Цзин Лью заметили на территории клуба и попросили уйти. По его словам, женщина вернулась и начала фотографировать, в связи с чем была взята под стражу.
"В настоящее время у меня нет информации на этот счет. Я лишь могу сказать, что правительство Китая требует от своих граждан за границей соблюдать местные законы и не заниматься никакой незаконной деятельностью", - заявил на брифинге Гэн Шуан на просьбу подтвердить гражданство задержанной.
Это уже вторая китаянка, попытавшаяся проникнуть в Мар-а-Лаго. В начале апреля женщина с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию резиденции. В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.
Президент США Дональд Трамп
26 ноября, 02:36
СМИ: в США осудили китаянку, проникшую в имение Трампа с флешкой
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Гэн ШуанДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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