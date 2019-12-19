Вильфанд объяснил, откуда взялся штормовой ветер в столичном регионе

"Такой сильный ветер появляется в ситуации, когда на небольшом расстоянии очень сильно меняется давление. Сейчас мы в такой ситуации находимся. К вечеру ослабление ожидается. Изобары, то есть линии равного давления, расположены очень близко друг к другу. Представьте себе, одна изобара с давлением 1005 гектопаскалей на расстоянии 1-1,2 километра от другой линии, где давление 1010 гектопаскалей. А сейчас эти линии отделены друг от друга буквально сотней километров. Давление с запада на восток очень сильно меняется на небольшом пространстве, что и приводит к такому сильному приземному ветру. Ветер в данном случае западный и северо-западный... Хочу заметить, что сильный ветер мы прогнозировали с понедельника", - пояснил Вильфанд.