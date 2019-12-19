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Вильфанд объяснил, откуда взялся штормовой ветер в столичном регионе
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РИА Новости

Вильфанд объяснил, откуда взялся штормовой ветер в столичном регионе

11:04 19.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Штормовой ветер в Москве и области возник из-за слишком близко расположенных друг к другу линий равного давления, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение для Подмосковья, а в четверг - для Москвы. Ветер в столице может достигать 19-25 метров в секунду.
"Такой сильный ветер появляется в ситуации, когда на небольшом расстоянии очень сильно меняется давление. Сейчас мы в такой ситуации находимся. К вечеру ослабление ожидается. Изобары, то есть линии равного давления, расположены очень близко друг к другу. Представьте себе, одна изобара с давлением 1005 гектопаскалей на расстоянии 1-1,2 километра от другой линии, где давление 1010 гектопаскалей. А сейчас эти линии отделены друг от друга буквально сотней километров. Давление с запада на восток очень сильно меняется на небольшом пространстве, что и приводит к такому сильному приземному ветру. Ветер в данном случае западный и северо-западный... Хочу заметить, что сильный ветер мы прогнозировали с понедельника", - пояснил Вильфанд.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
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Роман ВильфандГидрометцентрМосковская областьОбщество
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