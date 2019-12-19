Число погибших при обвале в Ташкенте выросло до шести

ТАШКЕНТ, 19 дек - РИА Новости. Тело шестого погибшего извлечено из-под завалов при обрушении грунта, произошедшего в среду во время строительства линии метрополитена в Ташкенте, сообщает в четверг МЧС Узбекистана.

Ранее МЧС страны сообщило, что 18 декабря около 10.00 (8.00 мск) на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Позднее в администрации Ташкента РИА Новости уточнили, что в результате ЧП без вести пропавшими числятся пять рабочих, занятых на строительстве метро.

"В результате поисковых операций на месте ЧП вчера и сегодня из-под завалов были извлечены тела шести человек, их личности установлены", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале сообщало, что распоряжением премьер-министра страны Абдуллы Арипова создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.