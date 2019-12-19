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Число погибших при обвале в Ташкенте выросло до шести
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РИА Новости

Число погибших при обвале в Ташкенте выросло до шести

11:04 19.12.2019
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© SputnikОбвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро в Ташкенте
Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро в Ташкенте
© Sputnik
Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 19 дек - РИА Новости. Тело шестого погибшего извлечено из-под завалов при обрушении грунта, произошедшего в среду во время строительства линии метрополитена в Ташкенте, сообщает в четверг МЧС Узбекистана.
Ранее МЧС страны сообщило, что 18 декабря около 10.00 (8.00 мск) на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Позднее в администрации Ташкента РИА Новости уточнили, что в результате ЧП без вести пропавшими числятся пять рабочих, занятых на строительстве метро.
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"В результате поисковых операций на месте ЧП вчера и сегодня из-под завалов были извлечены тела шести человек, их личности установлены", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале сообщало, что распоряжением премьер-министра страны Абдуллы Арипова создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.
В настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит более 200 тысяч человек (12% от общего объема перевозок). К 2022 году планируется завершить строительство третьей подземной линии (протяженность 2,7 километра с двумя станциями) и новую надземную линию (шесть станций, 7,1 километра) общей стоимостью около 300 миллионов долларов.
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