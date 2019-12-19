Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере фудтеха и транспорта

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка еды, такси и каршеринга, говорится в сообщении сторон.

"Mail.ru Group и Сбербанк завершили формирование партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 миллиардов рублей инвестиций на момент закрытия. В случае достижения KPI (до ноября 2020 года - ред.) будут произведены дополнительные вложения — до 17,6 миллиарда рублей", - отмечают стороны, добавляя, что также в платформу будут внесены комплементарные сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды.

Так, банк и холдинг договорились консолидировать 100% платформы для ресторанного рынка SberFood, в результате чего текущие партнеры Сбербанка по SberFood – Rambler Group и фонд GHP – получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%.

Доля СП в "Ситимобил" в результате реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами "Ситимобил" остаются "Мегафон" и основатель сервиса Арам Аракелян, уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, стороны внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, свои доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет" и другие комплементарные активы. "Стороны договорились, что совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний", - подчеркивается в сообщении.