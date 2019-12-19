Один человек погиб при взрыве в Афганистане

КАБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Кабул, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана.
"Взрыв произошел около 9.40 (8.10 мск) в районе Пагман. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате взрыва магнитной мины", - заявил официальный представитель МВД.
Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.