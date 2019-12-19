Один человек погиб при взрыве в Афганистане

"Взрыв произошел около 9.40 (8.10 мск) в районе Пагман. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате взрыва магнитной мины", - заявил официальный представитель МВД.

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.