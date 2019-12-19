Парламент Боливии утвердил новый состав высшего избирательного суда

По данным издания, заседание по этому вопросу началось вечером в среду и закончилось только в четверг в два часа ночи по местному времени (09.00 мск). Новыми членами TSE стали Оскар Ассентеуфель Саласар, Франсиско Варгас Камачо, Даниэль Атауичи Киспе, Анхелика Руис Вака Диес, Росарио Баптиста Канедо и Нэнси Гутьеррес Саласар.