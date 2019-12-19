Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T11:01+0300
https://ria.ru/20191219/1562570170.html
Парламент Боливии утвердил новый состав высшего избирательного суда
https://cdn25.img.ria.ru/images/156215/98/1562159846_0:213:2048:1365_1036x0_80_0_0_00b2e0778bbcab92744050fc788cb1d5.jpg
РИА Новости

Парламент Боливии утвердил новый состав высшего избирательного суда

11:01 19.12.2019
74
CC BY 2.0 / galeria_miradas / PotosiШахтерская столица Боливии Потоси
Шахтерская столица Боливии Потоси
CC BY 2.0 / galeria_miradas / Potosi
Шахтерская столица Боливии Потоси. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многонациональное законодательное собрание (парламент) Боливии утвердило новый состав членов высшего избирательного суда (TSE), который исполняет в стране функции ЦИК, сообщает газета Deber.
По данным издания, заседание по этому вопросу началось вечером в среду и закончилось только в четверг в два часа ночи по местному времени (09.00 мск). Новыми членами TSE стали Оскар Ассентеуфель Саласар, Франсиско Варгас Камачо, Даниэль Атауичи Киспе, Анхелика Руис Вака Диес, Росарио Баптиста Канедо и Нэнси Гутьеррес Саласар.
Президент Боливии Эво Моралес
18 декабря, 21:20
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса
Как сообщают СМИ, на заседании присутствовали представители от Организации американских государств (ОАГ), ЕС и католической церкви.
Ранее временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о выборах. Максимальный срок, установленный законом для проведения новых президентских выборов, составляет 140 дней - 20 дней на выборы верховной коллегии высшего избирательного суда и еще 120 на организацию и проведение голосования, оно должно пройти не позднее 12 апреля.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
Временный президент Боливии Жанин Аньес во время выступления в президентском дворце в Ла-Пасе
6 декабря, 01:49
Временный президент Боливии Аньес не будет баллотироваться на выборах
000012
Обсудить 0
Жанин АньесЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Эво Моралес
Боливия обратится за сотрудничеством к Интерполу по делу Моралеса
Полицейский в Кабуле
Один человек погиб при взрыве в Афганистане
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран отметил необходимость сотрудничества Турции и Сирии
Российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани назвал число санкционных мер Вашингтона против Ирана
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве рассказали о визите делегации минобороны Канады в Донбасс
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Лавров выразил главе МИД Японии соболезнования из-за смерти врача
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил с послом Ирана международную повестку дня
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров надеется на продвижение по вопросу мирного договора с Японией
Город Пекин
МИД Китая не знает о задержанной в США женщине
Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро в Ташкенте
Число погибших при обвале в Ташкенте выросло до шести
Кандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун
Новый глава Алжира принес президентскую присягу
Президент США Дональд Трамп
Демократы могут обеспечить переизбрание Трампа, считает эксперт
Президент Сирии Башар Асад
Асад обсудил с российской делегацией укрепление отношений двух стран
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
В Чили воду для разгона протестов проверили на наличие опасных веществ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния