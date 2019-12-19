Парламент Боливии утвердил новый состав высшего избирательного суда

По данным издания, заседание по этому вопросу началось вечером в среду и закончилось только в четверг в два часа ночи по местному времени (09.00 мск). Новыми членами TSE стали Оскар Ассентеуфель Саласар, Франсиско Варгас Камачо, Даниэль Атауичи Киспе, Анхелика Руис Вака Диес, Росарио Баптиста Канедо и Нэнси Гутьеррес Саласар.
18 декабря, 21:20Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса
Как сообщают СМИ, на заседании присутствовали представители от Организации американских государств (ОАГ), ЕС и католической церкви.
Ранее временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о выборах. Максимальный срок, установленный законом для проведения новых президентских выборов, составляет 140 дней - 20 дней на выборы верховной коллегии высшего избирательного суда и еще 120 на организацию и проведение голосования, оно должно пройти не позднее 12 апреля.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.