Космонавты на МКС отремонтировали тренажер для бега

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Космонавты установили новое полотно взамен поврежденного на российской беговой дорожке БД-2 на Космонавты установили новое полотно взамен поврежденного на российской беговой дорожке БД-2 на Международной космической станции (МКС) , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН.

Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки - российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.

"Семнадцатого (декабря) установили (новое) полотно", - сказал собеседник агентства.

Оно было доставлено на станцию в декабре на грузовом корабле "Прогресс МС-13".

В середине октября космонавт Александр Скворцов сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами, что бегать на дорожке нельзя, так как полотно на ней порвалось. Специалисты в ответ отметили, что запасного полотна на станции нет, и разрешили экипажу МКС пользоваться дорожкой, так как с подобными повреждениями ее уже эксплуатировали в прошлом.

В июне заместитель главного конструктора ИМБП Евгения Ярманова сказала РИА Новости, что за время эксплуатации дорожки БД-2 с 2013 года, когда ее доставили на станцию, на ней порвалось полотно, которое на тот момент было уже за гарантией, и то только потому, что космонавт Елена Серова использовала кроссовки с пластмассовыми шипами.