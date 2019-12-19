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Космонавты на МКС отремонтировали тренажер для бега
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РИА Новости

Космонавты на МКС отремонтировали тренажер для бега

10:53 19.12.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Космонавты установили новое полотно взамен поврежденного на российской беговой дорожке БД-2 на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН.
Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки - российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.
"Семнадцатого (декабря) установили (новое) полотно", - сказал собеседник агентства.
Оно было доставлено на станцию в декабре на грузовом корабле "Прогресс МС-13".
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В середине октября космонавт Александр Скворцов сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами, что бегать на дорожке нельзя, так как полотно на ней порвалось. Специалисты в ответ отметили, что запасного полотна на станции нет, и разрешили экипажу МКС пользоваться дорожкой, так как с подобными повреждениями ее уже эксплуатировали в прошлом.
В июне заместитель главного конструктора ИМБП Евгения Ярманова сказала РИА Новости, что за время эксплуатации дорожки БД-2 с 2013 года, когда ее доставили на станцию, на ней порвалось полотно, которое на тот момент было уже за гарантией, и то только потому, что космонавт Елена Серова использовала кроссовки с пластмассовыми шипами.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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