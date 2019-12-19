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На Ямале запретили продавать зажигалки и никотиновые смеси детям
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РИА Новости

На Ямале запретили продавать зажигалки и никотиновые смеси детям

10:50 19.12.2019
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© Flickr / preciouskhyattЗажигалки
Зажигалки
© Flickr / preciouskhyatt
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания ЯНАО в четверг приняли решение о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок и никотиновых смесей, которые стали причиной отравления 14 детей на Ямале в 2019 году.
Согласно пояснительной записке к законопроекту об ограничении реализации товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, запрет связан с тем, что в России наблюдается распространение так называемого сниффинга, когда подростки пьянеют, вдыхая содержимое зажигалок или небольших баллонов для портативных газовых плит. В частности, на Ямале в 2019 году зафиксировано девять таких случаев, в 2018-м - семь, в том числе два летальных.
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Принятое депутатами заксобрания ЯНАО решение позволит штрафовать продавцов, которые продают несовершеннолетним зажигалки и газовые баллончики. Теперь они обязаны спрашивать паспорт, если возраст покупателя вызывает у них сомнения. Штрафы вводятся и за реализацию детям никотиновых смесей. Поправки в ранее принятый закон, ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним, окружной парламент также внес в четверг. Юрлицам предстоит заплатить до 50 тысяч рублей за его нарушение, предпринимателям - до 10 тысяч рублей.
Как следует из пояснительной записки к проекту, с начала 2019 года на Ямале зарегистрировано пять случаев обращения подростков в больницу из-за интоксикации, вызванной употреблением никотиновых смесей.
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"Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как организм еще не сформирован окончательно... Результат приема - привыкание и, как конечный результат, тяжелые заболевания подростков и детей вплоть до смертельных исходов", - приводит пресс-служба заксобрания слова депутата Эдуарда Яунгада.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
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Ольга Алимова (депутат)Ямало-Ненецкий автономный округЕдиная РоссияРоссияОбщество
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