Теплая погода в Петербурге поставила температурный рекорд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Теплая погода в Теплая погода в Санкт-Петербурге поставила температурный рекорд – в среду температура воздуха достигла 7,6 градуса тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Вчера в Санкт-Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 18 декабря он составляет плюс 7,6 градусов, что на 1,2 градуса выше прежнего значения, установленного в 1956 году", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, в среду и в ночь на четверг в Петербурге был сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду и дождь.