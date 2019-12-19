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Теплая погода в Петербурге поставила температурный рекорд
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РИА Новости

Теплая погода в Петербурге поставила температурный рекорд

10:49 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПетербург
Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Теплая погода в Санкт-Петербурге поставила температурный рекорд – в среду температура воздуха достигла 7,6 градуса тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Вчера в Санкт-Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 18 декабря он составляет плюс 7,6 градусов, что на 1,2 градуса выше прежнего значения, установленного в 1956 году", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем, как сообщалось ранее, в среду и в ночь на четверг в Петербурге был сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду и дождь.
В ночь на четверг в Петербурге сильный ветер повалили 41 дерево, а также 10 рекламных стендов и строительных лесов, повредили 16 кровель. Ряд городских парков и скверов закрыли в среду вечером из-за непогоды. Также закрывались затворы Комплекса защитных сооружений в Петербурге в связи с возможным подъемом уровня воды в Неве до опасных значений. По данным дирекции КЗС, скорость ветра во время шторма достигала 30 метров в секунду, высота волны - 2,5-3,8 метра. Утром в четверг угроза подъема уровня воды миновала, затворы КЗС открыли.
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