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Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
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РИА Новости

Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

10:47 19.12.2019 (обновлено: 14:54 19.12.2019)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американские исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток. Видеомодель на основе снимков опубликована на YouTube.
По подсчетам ученых, в море ушло почти все западное крыло ледника. Таким образом, с 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11 процентов массы, или 9,5 миллиарда тонн льда.
Специалисты отмечают, что с годами ледяной поток будет становиться все сильнее, что может привести к повышению уровня Мирового океана.
Арнарстапи, Исландия
19 августа, 20:19Акценты
Лед тронулся, или Первый пошел. Эпитафия на смерть ледника в ИсландииВ Исландии стало одним ледником меньше. Говорят, растаял из-за потепления. На том месте, где когда-то был ледник, открыли мемориальную доску в назидание потомкам.
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