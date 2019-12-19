Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь

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ЯсноПонятно Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь

Праздничное настроение, друзья, подарки, фейерверки, музыка, бенгальские огни, деды морозы и бой курантов. С самого детства каждый год мы ждем чуда от новогодней ночи. Но вот она наступает и ... проходит. А волшебства и праздника, порой, так и не случается. Почему это происходит, и как защитить себя от разочарования?