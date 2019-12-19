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ЯсноПонятно
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2019-12-19T12:00+0300
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Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь
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РИА Новости

Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь

12:00 19.12.2019
1138
ЯсноПонятно
Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь
Вчера, 12:00
Праздничное настроение, друзья, подарки, фейерверки, музыка, бенгальские огни, деды морозы и бой курантов. С самого детства каждый год мы ждем чуда от новогодней ночи. Но вот она наступает и ... проходит. А волшебства и праздника, порой, так и не случается. Почему это происходит, и как защитить себя от разочарования?
Ещё детьми мы относились в новому году, как к главному празднику. Но, повзрослев, поняли — чтобы праздник действительно случился, нужно к нему готовиться. Мы в суматохе покупаем подарки, составляем меню новогоднего стола, придумываем, где и с кем будем отмечать, или даже планируем путешествие.
Разочарование в новогодней ночи — это следствие именно наших завышенных ожиданий или результат всеобщей предпраздничной истерии? А, может, мы просто выросли, и пора перестать ждать чуда, и создавать его самим? Обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.
А в эпизоде подкаста Страхи/Ошибки мы разбираем, так ли это страшно — остаться одному в новогоднюю ночь.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Семён Недовенчанный
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ЯсноПонятноПодкастНовый Год
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