В МИД Китая не стали комментировать импичмент Трампу

ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать импичмент президенту США Дональду Трампу , назвав его внутренним делом Соединенных Штатов.

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.

"Это внутреннее дело США, мы не комментируем", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.