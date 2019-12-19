В МИД Китая не стали комментировать импичмент Трампу

ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать импичмент президенту США Дональду Трампу, назвав его внутренним делом Соединенных Штатов.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.
Вчера, 18:55Путь в никуда
"Это внутреннее дело США, мы не комментируем", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.