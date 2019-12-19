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Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
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РИА Новости

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

10:39 19.12.2019 (обновлено: 11:36 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сбербанк купил у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" 36% в совладельце Mail.ru Group "МФ Технологии", получит одно место в совете директоров интернет-холдинга, на которое номинирован первый зампред банка Лев Хасис, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк в ноябре подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% акций в "МФ-Технологии" у Газпромбанка и 1% акций компании у "Ростеха" за 11,3 миллиарда рублей. "МФ-Технологии" контролируют 58,3% голосов в Mail.ru Group.
"Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в "МФ Технологии" у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" и стал равноправным партнером в компании", - сказано в пресс-релизе.
В пресс-службе Сбербанка пояснили РИА Новости, что сумма сделки в 11,3 миллиарда рублей осталась прежней. "Все, что сообщалось, остается актуальным", - указали в банке.
После закрытия сделки акционерный состав "МФ Технологии" выглядит следующим образом: "Мегафон" - 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%.
"Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка", - отмечает банк.
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