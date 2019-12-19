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2019-12-19T10:34+0300
https://ria.ru/20191219/1562568889.html
В Киеве рассказали о визите делегации минобороны Канады в Донбасс
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РИА Новости

В Киеве рассказали о визите делегации минобороны Канады в Донбасс

10:34 19.12.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения операции объединенных сил и ознакомились с оперативной обстановкой в Донбассе.
"Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте", - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
Как отмечается, делегацию из Канады ознакомили с оперативной обстановкой. "Обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой... В районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет", - цитирует командующего объединёнными силами Владимира Кравченко пресс-центр.
По данным пресс-центра, украинская и канадская стороны договорились развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии UNIFIER, а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений вооруженных сил Украины.
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