Четыре человека пострадали при стрельбе у ТЦ в Техасе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы рядом с торговым центром в городе Сан-Антонио, штат Четыре человека получили ранения в результате стрельбы рядом с торговым центром в городе Сан-Антонио, штат Техас , говорится в сообщении местной полиции в Twitter

Сообщение о стрельбе рядом с торговым центром South Park Mall поступило в полицию в среду вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями.

"Очевидцы сообщили о трех подозреваемых", - говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле.

"Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых и ведут расследование случившегося", - сообщили в полиции Сан-Антонио. О возможных мотивах нападавших не сообщается.