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Четыре человека пострадали при стрельбе у ТЦ в Техасе
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РИА Новости

Четыре человека пострадали при стрельбе у ТЦ в Техасе

10:30 19.12.2019
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы рядом с торговым центром в городе Сан-Антонио, штат Техас, говорится в сообщении местной полиции в Twitter.
Сообщение о стрельбе рядом с торговым центром South Park Mall поступило в полицию в среду вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями.
"Очевидцы сообщили о трех подозреваемых", - говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле.
"Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых и ведут расследование случившегося", - сообщили в полиции Сан-Антонио. О возможных мотивах нападавших не сообщается.
Как отмечают местные СМИ, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.
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