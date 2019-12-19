Четыре человека пострадали при стрельбе у ТЦ в Техасе

Сообщение о стрельбе рядом с торговым центром South Park Mall поступило в полицию в среду вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями.
"Очевидцы сообщили о трех подозреваемых", - говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле.
"Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых и ведут расследование случившегося", - сообщили в полиции Сан-Антонио. О возможных мотивах нападавших не сообщается.
Как отмечают местные СМИ, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.
16 декабря, 19:16Стрельба в московском метро попала на видео