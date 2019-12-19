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В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд
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РИА Новости

В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд

10:30 19.12.2019
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© Depositphotos / GBP27Мельбурн
Мельбурн
© Depositphotos / GBP27
Мельбурн. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бюро метеорологии Австралии сообщило о новом температурном рекорде - в среду, 18 декабря, средняя температура в стране составила 41,9 градуса по Цельсию, что превысило установленный во вторник рекорд на один градус.
Ранее австралийское бюро метеорологии сообщало, что, по предварительным данным, самым жарким днем на континенте за всю историю наблюдений стал вторник, 17 декабря, когда температура воздуха достигла 40,9 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был установлен седьмого января 2013 года.
Сидней, Австралия
18 декабря, 08:38
В Австралии зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений
"Согласно предварительному анализу, вчера (в среду - ред.) в Австралии был зафиксирован самый жаркий день. Средняя максимальная температура воздуха по стране днем составила 41,9 градуса, что превысило установленный во вторник рекорд в 40,9 градуса", - говорится в сообщении метеорологов в Twitter.
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