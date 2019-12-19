В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд

Ранее австралийское бюро метеорологии сообщало, что, по предварительным данным, самым жарким днем на континенте за всю историю наблюдений стал вторник, 17 декабря, когда температура воздуха достигла 40,9 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был установлен седьмого января 2013 года.