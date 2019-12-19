Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год

Говоря о том, что, хватает ли врачей для новогодних дежурств, он отметил, что с этим нет никаких проблем. "Врачей в избытке, достаточно", - уточнил Шкода.

Он также рассказал, как выбирают дежурных на новогодние смены. "Очень просто... Тот, кто дежурил накануне, ну как бы прошлый год, он уже не дежурит, другие дежурят. Вот и все. А некоторые у нас доктора есть, которые любят именно дежурить с 31-ого на 1-ое, мы удовлетворяем их просьбу. Их не много, но есть", - рассказал главврач.