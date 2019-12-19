Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-19T10:28+0300
https://ria.ru/20191219/1562568535.html
Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dec9121448aa6712d68e5e0ead1e844.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год

10:28 19.12.2019
505
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Врачи, которые дежурили на прошлый Новый год, освобождаются от дежурства в этом году, но есть доктора, которые любят именно новогодние смены, и им идут на встречу, рассказал РИА Новости главврач 67-й московской городской клинической больницы Андрей Шкода.
Говоря о том, что, хватает ли врачей для новогодних дежурств, он отметил, что с этим нет никаких проблем. "Врачей в избытке, достаточно", - уточнил Шкода.
Елка
18 декабря, 03:35Новый год—2020
Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники
Он также рассказал, как выбирают дежурных на новогодние смены. "Очень просто... Тот, кто дежурил накануне, ну как бы прошлый год, он уже не дежурит, другие дежурят. Вот и все. А некоторые у нас доктора есть, которые любят именно дежурить с 31-ого на 1-ое, мы удовлетворяем их просьбу. Их не много, но есть", - рассказал главврач.
Больница 67 основана в 1959 году. Сейчас в ее состав входит 43 лечебно-диагностических отделения хирургического, кариологического, терапевтического, нейрохирургического, эндокринологического и травматологического профилей, констультативно-диагностический центр. Здесь оказывают медпомощь москвичам, жителям других регионов России, гражданам стран СНГ и других зарубежных стран. В стационаре 1261 место, что позволяет ежегодно получать медпомощь 86 тысячам пациентов. В больнице работают 514 врачей, в том числе 11 докторов медицинских наук, 73 кандидата медицинских наук и три заслуженных врача Российской Федерации, сообщается на сайте учреждения.
Самодельная новогодняя елка
Вчера, 02:00Новый год—2020
Астролог рассказала, как визуализировать новогоднюю мечту
142010
Обсудить 0
Новый год—2020Андрей ШкодаСНГМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москве может появиться снежный покров
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Автомобиль скорой медицинской помощи
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
При стрельбе на Лубянке пострадал один гражданский
Мельбурн
В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд
Конфорка газовой плиты
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Глава ПФР: пенсии по инвалидности будут назначаться из учреждений МСЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния