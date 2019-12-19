Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Врачи, которые дежурили на прошлый Новый год, освобождаются от дежурства в этом году, но есть доктора, которые любят именно новогодние смены, и им идут на встречу, рассказал РИА Новости главврач 67-й московской городской клинической больницы Андрей Шкода.
Говоря о том, что, хватает ли врачей для новогодних дежурств, он отметил, что с этим нет никаких проблем. "Врачей в избытке, достаточно", - уточнил Шкода.
Он также рассказал, как выбирают дежурных на новогодние смены. "Очень просто... Тот, кто дежурил накануне, ну как бы прошлый год, он уже не дежурит, другие дежурят. Вот и все. А некоторые у нас доктора есть, которые любят именно дежурить с 31-ого на 1-ое, мы удовлетворяем их просьбу. Их не много, но есть", - рассказал главврач.
Больница 67 основана в 1959 году. Сейчас в ее состав входит 43 лечебно-диагностических отделения хирургического, кариологического, терапевтического, нейрохирургического, эндокринологического и травматологического профилей, констультативно-диагностический центр. Здесь оказывают медпомощь москвичам, жителям других регионов России, гражданам стран СНГ и других зарубежных стран. В стационаре 1261 место, что позволяет ежегодно получать медпомощь 86 тысячам пациентов. В больнице работают 514 врачей, в том числе 11 докторов медицинских наук, 73 кандидата медицинских наук и три заслуженных врача Российской Федерации, сообщается на сайте учреждения.