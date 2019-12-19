Петр Гоголев: принцип работы парламента Якутии – открытость

О новшествах в работе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, которое в 2019 году отметило свое 25-летие, в интервью РИА Новости рассказал председатель республиканского парламента Петр Гоголев

- Петр Васильевич, до прихода в парламент в сентябре 2018 года вы 13 лет проработали деканом юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. Чем вам запомнился первый год в качестве спикера регионального парламента?

- Да, я по специализации юрист-конституционалист, изучал вопросы государства и права, конституционных прав человека, сумел стать одним из немногих докторов наук в Якутии в области юриспруденции. Но у меня был наработан и соответствующий практический опыт – в свое время работал председателем постоянного комитета гордумы Якутска, помощником первого президента Якутии Михаила Николаева

Как бы банально это ни звучало, первый год на посту председателя Ил Тумэна запомнился мне работой, постоянной работой. Он прошел очень быстро, в крайне напряженном режиме. Нужно понимать, что парламент занимается не только законотворческой деятельностью, он также осуществляет контрольную и представительную функции. Приступая к работе спикера, я, конечно, понимал масштаб проблем, которые накопились в республике и которые невозможно решить с наскока, тем более силами одного только законодательного органа. К ним необходимо подходить комплексно и вдумчиво. Думаю, что первый год прошел достаточно плодотворно. Мы приняли ряд важных законопроектов, в том числе, непосредственно направленных на улучшение качества жизни населения, наладили эффективное взаимодействие с исполнительной властью, смогли донести свою позицию по важным для Якутии вопросам на федеральном уровне.

- В этом году парламент начал депутатское расследование ситуации по авиационным перевозкам. Какие на сегодня сделаны выводы?

- На сегодняшний день какие-либо выводы делать преждевременно – по предложению депутатов работа комиссии по депутатскому расследованию продлена до мая 2020 года. В ходе первого совещания комиссии 9 декабря парламентарии заявили о необходимости привлечения экспертов для более тщательного изучения вопроса. Они остались неудовлетворены той раскладкой формирования тарифов на авиаперелеты, которую представили на совещании представители основных региональных авиакомпаний "Якутия" и "Полярные авиалинии".

Стоит отметить, что обеспечение доступности авиаперевозок – безусловно, одна из приоритетных задач для республики, где добраться до некоторых населенных пунктов возможно только на воздушном транспорте. Поэтому нам необходимо продолжать работу по предоставлению субсидий из госбюджета на пассажирские авиаперевозки. Помимо этого, мы ведем работу для полного обеспечения финансирования внутрирегиональных перевозок из федерального бюджета.

- Вы ввели в практику Ил Тумэна новые форматы работы….

- Мы стараемся расширить деятельность парламента, охватить как можно больше направлений, вовлечь общественность в решение государственных вопросов. Так, был создан Общественно-консультативный совет при председателе Ил Тумэна, первое расширенное заседание которого было посвящено развитию села. В заседании приняли участие депутаты Госдумы, народные депутаты республики, руководители министерств и ведомств, представители муниципалитетов, общественных организаций, видные ученые и эксперты. По его итогам приняты рекомендации, которые взяты в работу постоянными комитетами парламента.

Кроме того, запущены новые проекты "Час эксперта" и "Муниципальный час" для обсуждения актуальных направлений законотворческой деятельности. Во время "Часа эксперта" перед депутатами выступают эксперты по различным отраслям, ведь учиться никогда не поздно. "Муниципальный час" – это специальная форма взаимодействия парламента и органов местного самоуправления для повышения эффективности работы представительных органов муниципальных образований.

Мною было заявлено, что одним из основных принципов 6-го созыва Ил Тумэна станет открытость. Создана новая дискуссионная площадка "Открытый парламент", на ней обсуждаются самые актуальные темы. В рамках последнего "Открытого парламента" состоялись дискуссии о бюджете Якутии на 2020 год еще до его принятия в первом чтении. Приглашенные независимые эксперты смогли высказать свою точку зрения по главному финансовому документу республики.

- В этом году впервые в истории парламента Якутии закон о госбюджете был принят с нулевого цикла. В чем необходимость этого нововведения? Не затянулся ли процесс принятия бюджета?

- Это нововведение обусловлено целесообразностью и необходимостью максимального вовлечения депутатского корпуса в процесс формирования главного финансового документа республики на самых ранних стадиях, в которых прежде депутаты не принимали участия. В этом плане правительство республики и парламент пришли к конструктивному взаимодействию.

Так, в июле 2020 года в рамках расширенного заседания Совета Госсобрания были рассмотрены концептуальные основы и ход подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год, а также сценарные условия формирования прогноза социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. По результатам этого были сформированы рабочие группы с участием народных депутатов республики и членов правительства. Это позволило депутатам еще на стадии формирования основных подходов к бюджету вносить предложения по госпрограммам республики, на основании которых и формируются статьи расходов бюджета. Например, по предложениям депутатов принята государственная программа РС(Я) "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы".

Так что эта практика показала свою эффективность, и процесс рассмотрения бюджета не был затянут. Более того, в следующем году планируется внести изменения в Закон РС(Я) "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)", чтобы весь процесс подготовки и принятия республиканского бюджета сдвинуть на более ранние сроки.

- Каковы результаты 2019 года для Госсобрания в плане законодательных инициатив на федеральном и субфедеральном уровнях?

- Госсобранием в 2019 году в порядке законодательной инициативы внесены в Госдуму ряд проектов законов и поправок к законам, касающихся местного самоуправления, лицензий на пользование недрами, гарантий прав коренных малочисленных народов. Особенно для нас важен законопроект о внесении изменений и дополнений в ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Мы предложили изменения, допускающие закупку товаров, работ для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на территориях муниципальных образований Арктической зоны РФ. Это позволит существенно сократить срок реализации ряда социальных программ, что благоприятно отразится на качестве жизни северян.

Кроме того мы продолжаем работу по законопроектам, внесенным Госсобранием прошлого созыва, в частности, о внесении изменения в Воздушный кодекс РФ. Текущее воздушное законодательство не позволяет развивать малую и региональную авиацию как основу транспортного сообщения, вследствие чего возникают проблемы в социально-экономическом развитии районов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны. Изменения, предложенные нами в Воздушный кодекс, направлены на расширение возможных видов авиационных работ, выполняемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, на легких и сверхлегких воздушных судах.

Кроме того, сейчас Госдумой принят в первом чтении принят проект ФЗ № 634917-7 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в части лицензирования деятельности в области авиации". В ноябре депутат Госдумы Вера Ганзя внесла поправку в законопроект в части требований к предпринимателям, выполняющим авиаработы с применением легких и сверхлегких воздушных судов. Мы направили письма в Госдуму в поддержку данной поправки.

- В 2019 году Ил Тумэну исполнилось 25 лет. Как вы отпраздновали эту дату?

- В день российского парламентаризма, а также в День республики, 27 апреля состоялось торжественное заседание общественности Якутии, посвященное 25-летию парламента. В сентябре мы организовали научно-практическую конференцию "Региональный парламентаризм: истоки и современность" с участием экспертов. Выпущена книга, которую мы презентуем 24 декабря на "Открытой площадке" в историческом парке "Якутия – моя история" с участием представителей молодежных организаций, студентов, школьников. Там же будет презентован документальный фильм, специально подготовленный к 25-летию парламента.

Парламент организовал и провел ряд выездных парламентских мероприятий федерального уровня. Продолжились выездные рабочие мероприятия по улусам нашей республики.

- В этом году на площадке Госсобрания прошел ряд федеральных мероприятий, таких как Национальный лесной форум, Совет по Арктике и Антарктике, выездные заседания комитетов Госдумы и Совета Федерации. Как вы оцениваете уровень организации мероприятий? И что планирует провести Ил Тумэн в 2020 году?

- Проводимые у нас мероприятия федерального уровня дают возможность для конструктивного и содержательного диалога с Федеральным Собранием, для качественного формирования законодательства, выработки предложений и совместных решений, что, в конечном счете, повышает роль статуса субъекта Федерации в правотворческом процессе. Отзывы по проведенным в 2019 году мероприятиям положительные и, что, самое главное, на принятые по ним итоговые решения ссылаются и используют их в работе на площадках Госдумы и Совета Федерации.

В марте 2020 года будет проведен II съезд депутатов представительных органов местного самоуправления. Будут организованы выездные заседания постоянных комитетов в улусы нашей республики для обсуждения актуальных проблем, будут работать мобильные общественные приемные. Также будут организованы "муниципальные часы" и продолжат свою деятельность Общественно-консультативный совет при председателе Госсобрания и Ассамблея депутатов – представителей коренных малочисленных народов Севера. Основное внимание мы уделим реализации нацпроектов.

Кроме того, будет запущена новая версия официального сайта Ил Тумэна. Планируется подписание 4 межпарламентских соглашений с субъектами Федерации. Будут проведены совместные заседания постоянных комитетов с Заксобранием Приморского края. В июне у нас планируется выездное заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям для обсуждения правового регулирования природопользования в целях развития российского Севера и Арктики.

- В Якутии развита нелегальная добыча мамонтовой фауны, которая на сегодняшний день никак не регулируется законом "О недрах". Какие меры предпринимаются депутатами, чтобы обеспечить прозрачность рынка?

- Согласно федеральному закону, недра предоставляются в пользование для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. При этом сбор данных материалов означает извлечение единичных образцов строго не для коммерческой деятельности.

Но всем известно, что на практике бивни мамонта добываются в значительных объемах, практически в промышленных масштабах. Как правило, собранный материал в дальнейшем продается и перепродается, зачастую вывозится за пределы страны. И каких-либо налоговых отчислений в бюджет не поступает. Законодательно данные вопросы требуют урегулирования.

Якутией совместно с депутатами Госдумы РФ Галиной Данчиковой и председателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах". В настоящий момент законопроект проходит стадию согласования в Минприроды РФ.

Мы предлагаем внести в закон положения о добыче палеонтологических материалов из естественных обнажений без применения механизированных средств на глубину до 2 метров. Также предполагается установить на уровне регионального законодательства порядок пользования недрами. Законопроектом предлагается отнести участки недр, используемых для сбора бивней мамонтов, к участкам недр местного значения. При этом сбор минералогических материалов и палеонтологических останков возможно будет проводить без геологического изучения недр и госэкспертизы запасов полезных ископаемых. Торговать собранными останками предлагается на специально организованных аукционах.

- На содержание регионального парламента Якутия потратила в этом году 437,23 миллиона рублей. Собирается ли республика в следующем году оптимизировать расходы на Ил Тумэн или наоборот, средств будет добавлено?

- Стоит учитывать, что объем затраченных в 2019 году средств на содержание Ил Тумэн примерно тот же, что и в прошлом году. Хотя в 6-м созыве было увеличено количество постоянных комитетов, за счет чего усилена работа в области защиты детства и семьи, предпринимательства.

Также была проведена работа по оптимизации структуры аппарата – сокращено количество управлений с 8 до 5, уменьшилось число заместителей руководителей подразделений. Кроме того, были существенно сокращены расходы на представительство, официальные приемы, награды.