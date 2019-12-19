Мушарраф считает смертный приговор результатом "персональной мести"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 дек - РИА Новости. Бывший президент Пакистана Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф считает, что смертный приговор, вынесенный в его отношении по делу о государственной измене, стал следствием "персональной мести" некоторых из его противников.

Во вторник Специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие конституции и ввести в стране чрезвычайное положение.

"Я узнал о решении суда по телевидению", - признался отставной политик в своем видеообращении, которое опубликовали в четверг крупнейшие пакистанские СМИ.

"Это дело стало следствием личной мести некоторых людей. Никогда прежде суд не выносил вердикта, не заслушав подсудимого и не дав его адвокатам возможности отстоять его позицию", - подчеркнул Мушарраф.

По его мнению, приговор не заслуживает доверия, поскольку принцип верховенства закона "игнорировался" в данном судебном процессе "от начала и до конца".