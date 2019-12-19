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Мушарраф считает смертный приговор результатом "персональной мести"
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РИА Новости

Мушарраф считает смертный приговор результатом "персональной мести"

10:26 19.12.2019
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© AP Photo / Anjum NaveedБывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 дек - РИА Новости. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф считает, что смертный приговор, вынесенный в его отношении по делу о государственной измене, стал следствием "персональной мести" некоторых из его противников.
Во вторник Специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие конституции и ввести в стране чрезвычайное положение.
Первез Мушарраф
17 декабря, 13:55
Эксперт прокомментировала вынесение смертного приговора Мушаррафу
"Я узнал о решении суда по телевидению", - признался отставной политик в своем видеообращении, которое опубликовали в четверг крупнейшие пакистанские СМИ.
"Это дело стало следствием личной мести некоторых людей. Никогда прежде суд не выносил вердикта, не заслушав подсудимого и не дав его адвокатам возможности отстоять его позицию", - подчеркнул Мушарраф.
По его мнению, приговор не заслуживает доверия, поскольку принцип верховенства закона "игнорировался" в данном судебном процессе "от начала и до конца".
После того, как в 2016 году Верховный суд Пакистана позволил Мушаррафу покидать страну, экс-президент отправился в ОАЭ на лечение, где продолжает находиться до сих пор.
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
17 декабря, 14:00
Биография Первеза Мушаррафа
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Первез МушаррафПакистанВ мире
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