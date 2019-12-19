Мать ребенка, которого ставили на гречку, хочет сама его воспитывать

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Жительница Жительница Омска , не препятствовавшая сожителю в "воспитании" своего восьмилетнего сына, которого тот ставил коленями на гречку, хочет сама заботиться и содержать мальчика, сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца - до начала учебного года. После этого органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком. Следователи сейчас проверяют законность возврата ребенка в семью, а в минобразования региона сообщали, что по согласию матери ребенка на время решения вопроса о возможном лишении ее родительских прав поместят в школу-интернат.

Позднее омбудсмен встретилась с матерью ребенка.

"В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объеме по содержанию и воспитанию ребенка. Ребенок посещает по рекомендации педагогов логопедические занятия", - говорится в комментарии детского омбудсмена.

Степкина поприсутствовала на одном из уроков в школе, где учится мальчик, и выяснила, что ребенок в классе чувствует себя комфортно, отвечает на вопросы, выходит к доске. По словам омбудсмена, мальчик выглядит ухоженным, активен, подвижен, с большим желанием ходит после уроков на прогулку с одноклассниками. Уполномоченный также побывала в комнате, где ребенок живет с матерью, и отметила, что все необходимые для него условия созданы.

"Полагаю, что необходимо продолжить психолого-педагогические занятия с семьей, в целях решения вопроса о наличии психоэмоциональных ресурсов у матери и ребенка для дальнейшего совместного проживания либо решения вопроса об ограничении матери в родительских правах до вступления в силу приговора суда. Интересы ребенка должны учитываться в первую очередь", - отметила Степкина.