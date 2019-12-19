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Мать ребенка, которого ставили на гречку, хочет сама его воспитывать
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РИА Новости

Мать ребенка, которого ставили на гречку, хочет сама его воспитывать

10:23 19.12.2019
10473
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Жительница Омска, не препятствовавшая сожителю в "воспитании" своего восьмилетнего сына, которого тот ставил коленями на гречку, хочет сама заботиться и содержать мальчика, сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.
Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца - до начала учебного года. После этого органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком. Следователи сейчас проверяют законность возврата ребенка в семью, а в минобразования региона сообщали, что по согласию матери ребенка на время решения вопроса о возможном лишении ее родительских прав поместят в школу-интернат.
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Позднее омбудсмен встретилась с матерью ребенка.
"В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объеме по содержанию и воспитанию ребенка. Ребенок посещает по рекомендации педагогов логопедические занятия", - говорится в комментарии детского омбудсмена.
Степкина поприсутствовала на одном из уроков в школе, где учится мальчик, и выяснила, что ребенок в классе чувствует себя комфортно, отвечает на вопросы, выходит к доске. По словам омбудсмена, мальчик выглядит ухоженным, активен, подвижен, с большим желанием ходит после уроков на прогулку с одноклассниками. Уполномоченный также побывала в комнате, где ребенок живет с матерью, и отметила, что все необходимые для него условия созданы.
"Полагаю, что необходимо продолжить психолого-педагогические занятия с семьей, в целях решения вопроса о наличии психоэмоциональных ресурсов у матери и ребенка для дальнейшего совместного проживания либо решения вопроса об ограничении матери в родительских правах до вступления в силу приговора суда. Интересы ребенка должны учитываться в первую очередь", - отметила Степкина.
По данным СУСК, с апреля по май этого года в Омске 35-летний Сергей Казаков якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности, например, позднее возвращение домой из школы и с прогулки, не менее шести раз ставил своего пасынка на длительное время, от получаса до девяти часов, коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию и не заботилась о сыне, отмечали в управлении. Фотографии коленей мальчика с "вросшей" в них гречкой вызвали широкий общественный резонанс. Казаков находится под арестом, а мать мальчика - под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоялось 16 декабря.
Дом Дмитрия изнутри
11 декабря, 08:00
Русская печка как повод забрать ребенка из семьи
51111320
Обсудить 9
Следственный комитет РФОмскОбщество
Популярные комментарии
Не отдавать такой матери!
19 декабря, 10:26
Арсений Понфиленко
1600002
Вас забыли спросить, её ребёнок. Хотите по шаблону воспитывать? Отдать в детский дом где всех по шаблону воспитывают, точнее "воспитывают"? С чего вы взяли что вы знаете как воспитывать детей.
19 декабря, 10:28
КМКостя Магомедов
4000011
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