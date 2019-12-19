Синоптики рассказали, когда в Москве может появиться снежный покров

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Снежный покров в столице точно не образуется до 26-27 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"До 26-27 декабря снега в столичном регионе, чтобы он лег и покрыл землю, постоянного снежного покрова, не будет", - сказал Леус.
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Он отметил, что из-за такого аномально теплого начала зимы сложно спрогнозировать, что будет дальше, и когда придет похолодание.
"Есть вероятность того, что за пару дней до нового года небольшой снег в столице и пройдет, но я бы не стал очень сильно на это надеяться", - сказал Леус.