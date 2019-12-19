Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T10:25+0300
https://ria.ru/20191219/1562568311.html
Синоптики рассказали, когда в Москве может появиться снежный покров
https://cdn22.img.ria.ru/images/155080/09/1550800979_0:160:3072:1887_1036x0_80_0_0_e7f880a0d723a356beee0ffb2f5540e6.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве может появиться снежный покров

10:23 19.12.2019 (обновлено: 10:25 19.12.2019)
1489
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Снежный покров в столице точно не образуется до 26-27 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"До 26-27 декабря снега в столичном регионе, чтобы он лег и покрыл землю, постоянного снежного покрова, не будет", - сказал Леус.
Прохожие на Красной площади в городе Москве
18 декабря, 21:08
Погода в Москве побила рекорд тепла 133-летней давности
Он отметил, что из-за такого аномально теплого начала зимы сложно спрогнозировать, что будет дальше, и когда придет похолодание.
"Есть вероятность того, что за пару дней до нового года небольшой снег в столице и пройдет, но я бы не стал очень сильно на это надеяться", - сказал Леус.
040330
Обсудить 0
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Ветреная погода в Москве
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Экваториальной Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о затруднении движения транспорта в Финляндии
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд объяснил, откуда взялся штормовой ветер в столичном регионе
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Синоптики предупредили о резком потеплении в Москве
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Огромный ледяной поток в Сибири сняли из космоса
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом
На фестивале Путешествие в Рождество возле ГУМа в Москве
Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы
Сейсмограф. Архивное фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Гватемалы
Врач в одном из больничных отделений
Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию
Прохожие во время снегопада в Москве
Погода в Москве побила рекорд 1956 года
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния