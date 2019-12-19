Посольство не знает причины задержания граждан Израиля в "Домодедово"

"Ситуация разрешилась, всех отпустили, но нам все еще неизвестны причины произошедшего", - отметили в посольстве.

Никто из задержанных граждан не обращался в посольство, добавили в представительстве.

Ранее сообщалось, что более 40 граждан Израиля задержаны в "Домодедово". В посольстве РИА Новости сообщили, что задержанные приехали в Москву по разным причинам, они не были частью какой-либо делегации или команды.