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Посольство не знает причины задержания граждан Израиля в "Домодедово"
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РИА Новости

Посольство не знает причины задержания граждан Израиля в "Домодедово"

10:16 19.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Всех задержанных в московском аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, но посольству все еще неизвестны причины задержания, сообщили РИА Новости в представительстве страны в Москве.
"Ситуация разрешилась, всех отпустили, но нам все еще неизвестны причины произошедшего", - отметили в посольстве.
Никто из задержанных граждан не обращался в посольство, добавили в представительстве.
Ранее сообщалось, что более 40 граждан Израиля задержаны в "Домодедово". В посольстве РИА Новости сообщили, что задержанные приехали в Москву по разным причинам, они не были частью какой-либо делегации или команды.
Пассажиры в аэропорту Домодедово
18 декабря, 19:34
Около 40 граждан Израиля задержали в Домодедово
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Домодедово (аэропорт)МоскваИзраильВ мире
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