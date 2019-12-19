ОНК посетит колонию в Калмыкии, где выявили террористическую ячейку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Правозащитники планируют в ближайшее время посетить исправительную колонию в Калмыкии, где была вскрыта террористическая ячейка, сообщила РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Калмыкии Елена Крылова.
В среду СК РФ сообщил, что в одной из колоний Калмыкии вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных. По данным следствия, за вознаграждение руководство колонии оказывало им общее покровительство. По делу о создании террористической организации проходят 22 человека, пять из них задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. О проверке сотрудников колонии заявило ФСИН.
"Мы планируем выезд в эту колонию в ближайшее время, чтобы промониторить ситуацию с точки зрения нарушения прав и законных интересов заключенных", - сказала Крылова. Дата посещения пока не определена.
Кроме того, по ее словам, в случае обращения заключенных с жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов ОНК будет "работать по этим конкретным случаям". За последние полгода, по данным Крыловой, обращений им из этой колонии не поступало.
18 декабря, 14:43По делу о ячейке террористов в колонии задержали пять человек