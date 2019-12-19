ОНК посетит колонию в Калмыкии, где выявили террористическую ячейку

"Мы планируем выезд в эту колонию в ближайшее время, чтобы промониторить ситуацию с точки зрения нарушения прав и законных интересов заключенных", - сказала Крылова. Дата посещения пока не определена.

Кроме того, по ее словам, в случае обращения заключенных с жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов ОНК будет "работать по этим конкретным случаям". За последние полгода, по данным Крыловой, обращений им из этой колонии не поступало.