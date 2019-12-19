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ОНК посетит колонию в Калмыкии, где выявили террористическую ячейку
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РИА Новости

ОНК посетит колонию в Калмыкии, где выявили террористическую ячейку

10:12 19.12.2019
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© Фото : ФСБ России / СК РФЗадержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
© Фото : ФСБ России / СК РФ
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Правозащитники планируют в ближайшее время посетить исправительную колонию в Калмыкии, где была вскрыта террористическая ячейка, сообщила РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Калмыкии Елена Крылова.
В среду СК РФ сообщил, что в одной из колоний Калмыкии вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных. По данным следствия, за вознаграждение руководство колонии оказывало им общее покровительство. По делу о создании террористической организации проходят 22 человека, пять из них задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. О проверке сотрудников колонии заявило ФСИН.
Исправительная колония №2 в Калмыкии
18 декабря, 16:41
ФСИН проверит сотрудников колонии, в которой нашли ячейку террористов
"Мы планируем выезд в эту колонию в ближайшее время, чтобы промониторить ситуацию с точки зрения нарушения прав и законных интересов заключенных", - сказала Крылова. Дата посещения пока не определена.
Кроме того, по ее словам, в случае обращения заключенных с жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов ОНК будет "работать по этим конкретным случаям". За последние полгода, по данным Крыловой, обращений им из этой колонии не поступало.
Операция ФСБ РФ по задержанию лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем
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